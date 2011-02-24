Расмуссен: внутриполитическая ситуация в Украине не отразилась на сотрудничестве с НАТО

Внутриполитическая ситуация в Украине не отразилась на сотрудничестве страны с НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН сегодня в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО.

«Сотрудничество между НАТО и Украиной не пострадало из-за внутриполитических вопросов», - сказал он.

В то же время Генсек НАТО отметил, что неотъемлемой частью партнерства между Украиной и Североатлантическим альянсом является дальнейший диалог и обсуждение вопросов, которые касаются демократии, прав человека, верховенства права и всех тех ценностей, которые отстаивает НАТО.

«Мы призываем всех наших партнеров отвечать этим принципам», - сказал А. Фог РАСМУССЕН.