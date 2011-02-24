НАТО предлагает Украине изучить возможность направления в Афганистан военных инструкторов

НАТО предлагает Украине изучить вопрос относительно возможности направить в Афганистан военных инструкторов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН сегодня в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО.

«Хотел бы предложить Украине, равно как и всем другим партнерам Альянса, изучить возможность направления своих инструкторов в Афганистан в рамках тренировочной миссии», - сказал он.

По словам А. Фог РАСМУССЕНА, постепенно полномочия по обеспечению безопасности в Афганистане будут переданы местным силам безопасности. Для этого, по словам Генсека НАТО, необходимо подготовить больше военных, полицейских и других представителей сектора безопасности Афганистана.

«Необходимо, чтобы наша тренировочная миссия в Афганистане была усилена дополнительными инструкторами», - сказал он.