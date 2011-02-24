Минсоцполитики наделят дополнительными функциями

Вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО прогнозирует, что в ближайшее время Министерство соцполитики наделят рядом дополнительных функций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе прямой телефонной линии в газете «Комсомольская правда в Украине».

Он отметил, что в Минсоцполитике, как и в других министерствах, в результате административной реформы сокращение составляет около 30%.

В то же время, сказал С.ТИГИПКО, «возможно, к министерству перейдет еще ряд функций».

По его словам, вероятно, министерство в скором времени будет заниматься вопросами деятельности интернатов, вопросами гендерной политики и, возможно, некоторыми другими.

«Если это состоится, то министерство дополнится еще каким-то количеством людей», - сказал С.ТИГИПКО.