Главное на 24 февраля (день)

Финансы

ЕС и Украина продолжают обсуждать условия предоставления бюджетной поддержки

Брюссель. Европейский Союз и Украина продолжают обсуждать условия предоставления бюджетной поддержки, в то время как остальные программы помощи работают нормально.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщила представитель Еврокомиссии Наташа БЮТЛЕР.

«Украина – один из самых значительных получателей европейской помощи в регионе. Европейская техническая и финансовая помощь продолжает реализовываться нормально», - отметила она.

Вместе с тем, по словам представителя Еврокомиссии, что касается предоставления бюджетной поддержки, то для этого необходимо выполнение нескольких условий, среди них и ряд условий, касающихся управления государственными финансами.

“Реализация этих условий (и в частности, состояние закона о государственных закупках) сейчас оценивается и является предметом активного диалога между Комиссией и правительством», - сказала Н.БЮТЛЕР.

«Таким образом, бюджетная поддержка государственному бюджету Украины является предметом дискуссий между Комиссией и Украиной. Это – нормальная процедура, так как предоставление бюджетной поддержки часто пересматривается в зависимости от состояния соответствующих условий», - продолжила представитель Еврокомиссии.

Она также добавила, что как только условия будут выполнены, Комиссия планирует предоставить Украине бюджетную поддержку в 100 млн. евро.

Как сообщал УНИАН, по информации газеты «КоммерсантЪ-Украина», Европейский Союз приостановил финансовую помощь Украине в связи с внесением Верховной Радой изменений в процедуру государственных закупок.

Поправки были приняты 11 января. Верховная Рада включила энергетические товары, а также услуги водоснабжения и водоотвода в число тех, которые можно закупать, минуя тендерные процедуры. Закон о внесении изменений уже подписан Президентом.

По данным газеты, санкции ЕС уже привели к тому, что Украина не получила запланированный транш в 31 млн. евро на программы повышения энергоэффективности.

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ВР урегулирует финансово-банковскою систему и улучшит инвестклимат – обещает Литвин

Верховная Рада Украины планирует на текущей сессии принять ряд законодательных актов, касающихся регулирования финансово-банковской системы, улучшения инвестиционного климата и условий предпринимательской деятельности и противодействия коррупции.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе парламента, заявил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН во время встречи с вице-президентом Европейского Банка Реконструкции и Развития Яном ФИШЕРОМ, подчеркнув, что реформирование отечественного законодательства проходит в соответствии с мировыми стандартами.

В.ЛИТВИН, в частности, выразил надежду, что на следующей пленарной неделе парламент примет в целом антикоррупционный закон.

Председатель Верховной Рады высоко оценил уровень сотрудничества Украины с ЕБРР, отметив, что партнерство является чрезвычайно плодотворным. Парламент, сказал В.ЛИТВИН, «внимательно прислушивается к рекомендациям Банка и старается учесть их в законодательной работе».

Руководитель парламента выразил надежду, сейчас есть все основания для формирования и реализации новой среднесрочной Стратегии ЕБРР в Украине, что позволит сделать сотрудничество более эффективным.

В свою очередь, вице-президент ЕБРР заверил, что Банк, который является одним из самых эффективных институционных инвесторов для Украины, готов продолжать сотрудничество. Сотрудничество, по его словам, осуществляется по многим направлениям, среди которых - энергетика и энергосбережение, транспортная инфраструктура, развитие малых и средних предприятий и проекты, направленные на развитие местного самоуправления.

Я.ФИШЕР отметил, что среди важных факторов, которые будут способствовать активному привлечению ЕБРР к реализации проектов в Украине, - благоприятный инвестиционный климат, прозрачное экономическое и финансово-банковское законодательство. В этом контексте он высоко оценил намерения Верховной Рады принять законы, направленные на предотвращение коррупции и реформирование экономического и банковского секторов.

Вместе с тем, вице-президент ЕБРР отметил, что Банк разработал для Украины значительное количество новых проектов в муниципальной сфере, однако некоторые нормы новой редакции Бюджетного кодекса не позволяют органам местного самоуправления брать ссуды под свои гарантии. Председатель Верховной Рады сказал, что поручит профильному парламентскому комитету изучить этот вопрос и внести соответствующие предложения, а также проведет консультации с правительством. «Далеко не всегда органы местной власти понимают ответственность за то, что ссуды должны быть эффективно использованы и что их необходимо возвращать», - отметил он.

В.ЛИТВИН и Я.ФИШЕР выразили убеждение, что взаимоприемлемое решение будет найдено.

Председатель Верховной Рады также сказал, что Украина и в дальнейшем заинтересована в финансовой поддержке Банком инвестиционных проектов, в частности, связанных с подготовкой к проведению в Украине финальной части Евро-2012.

В.ЛИТВИН отметил, что Украина высоко ценит деятельность Банка как распорядителя Чернобыльского фонда «Укрытие», и обратился к вице-президенту ЕБРР с просьбой содействовать в выделении средств для завершения строительства нового «саркофага».

Я.ФИШЕР выразил надежду, что после соответствующей подготовительной работы, которая в настоящее время продолжается в Банке, руководство ЕБРР выступит с предложением относительно предоставления необходимых средств.

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Кабмин утвердил порядок использования средств на ликвидацию последствий Чернобыльской катастрофы

Кабинет министров утвердил Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий Чернобыльской катастрофы.

Соответствующее решение принято 23 февраля на заседании Кабинета министров Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

Как отмечается в сообщении, документ будет способствовать своевременному и полному финансированию мероприятий по возмещению предприятиям, учреждениям и организациям расходов, направленных на преодоление последствий Чернобыльской катастрофы.

Постановлением предусматривается привести в соответствие с законодательством порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий Чернобыльской катастрофы. При этом механизм использования этих средств останется без изменений.

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Соцполитика

В ближайшее время Минсоцполитики получит ряд дополнительных функций - Тигипко

Вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО прогнозирует, что в ближайшее время Министерство соцполитики получит ряд дополнительных функций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе прямой телефонной линии в газете «Комсомольская правда в Украине».

Он отметил, что в Минсоцполитике, как и в других министерствах, в результате административной реформы сокращение составляет около 30%.

В то же время, сказал С.ТИГИПКО, «возможно, к министерству перейдет еще ряд функций».

По его словам, вероятно, министерство в скором времени будет заниматься вопросами деятельности интернатов, вопросами гендерной политики и, возможно, некоторыми другими.

«Если это состоится, то министерство дополнится еще каким-то количеством людей», - сказал С.ТИГИПКО.

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Тигипко: в марте ВР примет закон о пенсионной реформе

Вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО прогнозирует, что Верховная Рада в марте примет закон о пенсионной реформе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе прямой телефонной линии в газете «Комсомольская правда в Украине».

«Надеюсь, что будет принят (закон – УНИАН) в марте», - сказал С.ТИГИПКО.

Он добавил, что точнее сказать не может, поскольку судьба законопроекта зависит от депутатов ВР, и они будут принимать решение.

Отвечая на вопросы, С.ТИГИПКО выразил мнение, что депутаты поддержат положение пенсионной реформы об ограничении максимального размера пенсии.

«По настроениям депутатов ограничения на пенсии пройдут», - сказал С.ТИГИПКО.

При этом что касается уже назначенных пенсий и тех, кто получает их в максимальном размере, то министр соцполитики считает, что это положение останется в силе, и действующие пенсии уменьшены не будут.

Он напомнил, что ранее Конституционный Суд уже дважды принимал решение по подобным вопросам, признавая незаконным снижение размера действующих пенсий.

Также, отвечая на вопросы журналистов, С.ТИГИПКО отметил, что среди тех, кто сегодня получает пенсии в максимальном размере, большая часть это политики, работавшие в Верховной Раде, а также бывшие государственные служащие, работавшие на высоких постах в органах государственной власти.

На вопрос, есть ли надежда, что правительство откажется от идеи повышать пенсионный возраст для женщин, С.ТИГИПКО сказал: «Я думаю, что таких надежд нет. Мы должны повышать пенсионный возраст».

Он добавил, что, внимательно изучив опыт пенсионных реформ в других странах, пришел к выводу, что альтернативы этому процессу нет.

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Кабмин образовал рабочую группу по защите украинцев в Северной Африке и на Ближнем Востоке

Кабинет министров Украины образовал рабочую группу по оперативному решению вопросов, связанных с защитой интересов граждан Украины, которые находятся на территории государств Северной Африки и Ближнего Востока.

Соответствующее распоряжение от 21 февраля № 140 размещено на Правительственном портале.

Рабочая группа образована в связи с обострением общей ситуации безопасности в государствах Северной Африки и Ближнего Востока и с целью координации действий центральных органов исполнительной власти по осуществлению в 2011 году мер по обеспечению защиты интересов граждан Украины, которые в настоящее время находятся на территории указанных государств. Возглавил рабочую группу первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ.

Согласно документу, председателю рабочей группы поручено утвердить ее персональный состав и в случае необходимости вносить в него изменения, привлекать к деятельности рабочей группы в установленном порядке работников центральных органов исполнительной власти, других государственных органов, предприятий, учреждений и организаций (по согласованию с их руководителями) и обеспечить получение в случае необходимости от государственных органов, предприятий учреждений и организаций документов и материалов, необходимых для деятельности рабочей группы.

Кроме того, рабочей группе необходимо информировать еженедельно до 1 апреля 2011 года Кабинет министров Украины о результатах ее деятельности.

В состав рабочей группы вошли министр иностранных дел (первый заместитель председателя рабочей группы), министр чрезвычайных ситуаций (заместитель председателя рабочей группы), первый заместитель министра внутренних дел, первый заместитель министра инфраструктуры, первый заместитель министра культуры, первый заместитель министра обороны, первый заместитель главы Администрации Госпогранслужбы, первый заместитель председателя Гостаможслужбы, первый заместитель председателя Службы внешней разведки, директор Департамента внешнеэкономических связей и двусторонних комиссий Секретариата Кабинета министров Украины

Также этим распоряжением признано утратившим действие распоряжение Кабинета министров Украины от 2 февраля в 2011 г. № 83 “Об образовании оперативного штаба по решению вопросов, связанных с пребыванием граждан Украины на территории Арабской Республики Египет”.

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Агро

Кабмин разрешил Аграрному фонду авансом до года оплачивать форвардные закупки зерна

Кабинет министров Украины разрешил Аграрному фонду оплачивать форвардные закупки зерна авансом до года.

Соответствующее постановление №130 от 23 февраля размещено на сайте правительства.

Документом вносятся изменения в постановление №1404 от 9 октября 2006 года, согласно которому в договорах о закупке товаров, работ и услуг за бюджетные средства заказчики могут предусматривать в соответствии с должным образом оформленным решением главного распорядителя бюджетных средств предварительную оплату в случае закупки на срок не более одного года.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ 16 февраля т.г. выразил обеспокоенность тем, что Аграрный фонд задерживает работу по проведению форвардных закупок аграрной продукции.

8 февраля министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК заявил, что Аграрный фонд Украины получил 1,5 млрд. грн. для форвардных закупок.

«Мы дополнительно выделили 5 млрд. грн. Аграрному фонду для форвардных закупок зерна, из них 1,5 млрд. грн. он уже получил», – сказал министр.

По его словам, кроме зерна Аграрный фонд будет закупать сухое молоко, сливочное масло, гречку и в несколько меньших объемах кукурузу и овес.

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ГлавКРУ при проверке «Укрспирта» выявило нарушения почти на 1,2 млрд. грн.

Главное контрольно-ревизионное управление Украины в результате ревизии финансово-хозяйственной деятельности Государственного концерна спиртовой и ликеро-водочной промышленности (концерн «Укрспирт») за период 2008-2009 гг. и 9 месяцев 2010 года выявило финансовые нарушения на сумму почти 1,2 млрд. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГлавКРУ, ревизиями было охвачено 67 государственных предприятий, которые входят в состав концерна.

Большинство финансовых нарушений - на сумму 902 млн. грн., или 76% - были допущены во время закупок за государственные средства товаров, работ или услуг.

В частности, спиртзаводы Львовской области закупили зерновые и ферменты для производства спирта без применения соответствующих тендерных процедур или с нарушением тендерного законодательства. Сумма допущенных нарушений составляла более 223 млн. грн.

Спиртзаводы Ивано-Франковской области осуществили такие закупки на общую сумму свыше 260 млн. грн., Винницкой – на 136 млн. грн., Волынской, – на 67 млн. грн., Черниговской – на 62 млн. грн.

В целом закупки спиртзаводами материальных ценностей с нарушением тендерного законодательства выявлены практически во всех регионах Украины.

Как следствие, закупка сырья по завышенным ценам привела к убыткам спиртзаводов на общую сумму 13,9 млн. грн.

Подобные случаи выявлены на предприятиях Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Полтавской, Ровенской и Черниговской областей.

Потери финансовых и материальных ресурсов, допущенные в результате нарушений законодательства, превышают 36 млн. грн.

Вопреки требованиям Хозяйственного кодекса Украины и положениям Устава концерна «Укрспирт» предприятия переводили на его содержание часть чистого дохода вместо прибыли. В целом эта сумма составила свыше 10 млн. грн.

Такие нарушения установлены на государственных предприятиях Винницкой, Волынской, Житомирской, Киевской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областей.

Ревизиями была выявлена также скрытая приватизация имущества госпредприятий концерна «Укрспирт» путем доведения их до искусственного банкротства из-за искусственного образовании кредиторской задолженности.

На момент завершения контрольных мероприятий задолженность по выплате зарплаты работникам спиртовых предприятий составляла свыше 10 млн. гривен.

Также выявлена одна из схем, которая может свидетельствовать об отмывании денежных средств в особо крупных размерах, обнаружен ряд фактов, которые могут свидетельствовать о производстве неучтенного спирта.

Почти половина предприятий концерна «Укрспирт» сегодня убыточные. Одной из причин убыточности является реализация спирта по ценам ниже себестоимости, в результате чего предприятиями недополучено доходов на общую сумму свыше 17 млн. грн.

По результатам ревизий 71 должностное лицо привлечено к административной ответственности, в правоохранительные органы передано 65 материалов ревизий, по которым возбуждено 9 уголовных дел, и 7 материалов ревизии приобщены к ранее возбужденным уголовным делам.

Справка УНИАН. В сферу управления концерна «Укрспирт» входят 92 предприятия, 10 из которых находятся в стадии ликвидации в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №820 от 10 сентября 2008 года, и 6 предприятий не осуществляют хозяйственной деятельности. Из предприятий, которые осуществляют хозяйственную деятельность, 44 предприятия является прибыльными, остальные – убыточными.

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Правительство утвердило порядок использования средств по программе «Питьевая вода Украины»

Правительство утвердило Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете по программе «Питьевая вода Украины»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, целью использования бюджетных средств является выполнение мероприятий, предусмотренных Общегосударственной программой «Питьевая вода Украины» на 2006-2020 годы в части обеспечения населения страны качественной питьевой водой нормативного качества.

Бюджетные средства будут направляться: на строительство и реконструкцию централизованных систем водоснабжения и водоотвода для улучшения качества питьевой воды и внедрения энергосберегающих технологий, внедрение локальных и коллективных установок доочистки воды для питьевых нужд в регионах с кризисной экологической ситуацией, а также для обеспечения водой дошкольных, школьных и лечебных заведений, в том числе в сельских населенных пунктах, и обустройства пунктов разлива питьевой воды с доставкой ее специальным автотранспортом.

В сообщении отмечается, что Совет министров Автономной Республики Крым, областные, Киевская и Севастопольская горгосадминистрации должны подать Минрегионстрою предложения относительно потребности в средствах в разрезе проектов, направленных на выполнение данных мероприятий.

Среди основных критериев отбора проектов: наличие региональных программ обеспечения населения качественной питьевой водой; схем оптимизации работы систем централизованного водоснабжения населенных пунктов; подтвержденное в установленном законодательством порядке отклонение качества питьевой воды или подача воды по графику в конкретном населенном пункте.

Ориентировочный объем финансирования Программы «Питьевая вода Украины» до 2020 года составляет 9471,7 млн. гривен, из них за счет государственного бюджета – 3004,3 млн. гривен, других источников – 6467,4 млн. гривен.

***Почти 4,6 млн. граждан Украины, проживающих в 161 городе и 100 поселках городского типа, получают питьевую воду из местных источников с отклонениями от нормативных требований. Вода часто имеет повышенную общую жесткость, повышенное содержание хлоридов, сухих остатков, сульфатов, фтора, железа, нитратов, аммиака и марганца.

Из-за отсутствия в отдельных населенных пунктах местных источников водообеспечения значительное количество населения частично или полностью потребляет привозную питьевую воду.

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Минэнергоугля обещает аграриям топливо по льготным ценам

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины согласовало с Министерством аграрной политики и продовольствия поставки топлива производителям сельскохозяйственной продукции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэнергоугля.

В сообщении отмечается, что соответствующее поручение дано НАК «Нафтогаз Украины».

Согласно документу, НАК «Нафтогаз Украины» обеспечит формирование резерва низкооктанового бензина и дизельного топлива из ресурсов ДК «Укргазвыдобування» с последующей их реализацией сельскохозяйственным предприятиям с дисконтом от среднерыночных цен на момент реализации топлива.

В Минэнергоугля не уточняют размеры скидок на нефтепродукты для аграриев.

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Международные отношения

НАТО предлагает Украине изучить возможность направления в Афганистан военных инструкторов

НАТО предлагает Украине изучить вопрос относительно возможности направить в Афганистан военных инструкторов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН сегодня в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО.

«Хотел бы предложить Украине, равно как и всем другим партнерам Альянса, изучить возможность направления своих инструкторов в Афганистан в рамках тренировочной миссии», - сказал он.

По словам А. Фог РАСМУССЕНА, постепенно полномочия по обеспечению безопасности в Афганистане будут переданы местным силам безопасности. Для этого, по словам Генсека НАТО, необходимо подготовить больше военных, полицейских и других представителей сектора безопасности Афганистана.

«Необходимо, чтобы наша тренировочная миссия в Афганистане была усилена дополнительными инструкторами», - сказал он.

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Расмуссен: внутриполитическая ситуация в Украине не отразилась на сотрудничестве с НАТО

Внутриполитическая ситуация в Украине не отразилась на сотрудничестве страны с НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН сегодня в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО.

«Сотрудничество между НАТО и Украиной не пострадало из-за внутриполитических вопросов», - сказал он.

В то же время Генсек НАТО отметил, что неотъемлемой частью партнерства между Украиной и Североатлантическим альянсом является дальнейший диалог и обсуждение вопросов, которые касаются демократии, прав человека, верховенства права и всех тех ценностей, которые отстаивает НАТО.

«Мы призываем всех наших партнеров отвечать этим принципам», - сказал А. Фог РАСМУССЕН.

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Польша уменьшает на 15 евро стоимость национальной визы для украинцев

Варшава. Польские власти с 1 марта этого года уменьшают оплату за выдачу национальных виз для граждан Украины до 20 с 35 евро.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Министерстве иностранных дел Польши.

«С 1 марта Польша в одностороннем порядке уменьшает консульскую оплату за рассмотрение документов на выдачу национальной визы для граждан Украины, то есть с 35 до 20 евро”, - сказал представитель пресс-службы министерства.

Собеседник агентства отметил, что украинцы смогут платить меньшую цену за национальную визу независимо от того, в какой стране они подают документы на получение этого типа визы.

Представитель министерства также сказал, что владельцы выданных по меньшей цене национальных виз будут иметь такие же права, как и те, кто получал национальную визу на предыдущих условиях.

По его словам, это также касается правил перемещения в объединяющей сегодня 25 государств Шенгенской зоне, в которую Польша вступила в конце 2007 года.

„Не будет никаких изменений относительно стран, в которые с визами по новым ценам можно будет путешествовать”, - сказал представитель польского МИД. (С 5 апреля 2010 года вступил в силу Новый визовый кодекс Евросоюза, согласно которому, владельцы долгосрочных национальных виз (свыше 3 месяцев) могут находиться в других государствах Шенгенской зоны до трех месяцев каждые полгода – УНИАН).

Пресс-служба министерства отметила, что пока не имеет данных о количестве выданных польскими консульствами виз в 2010 году, в том числе в Украине.

Как сообщал УНИАН, Польша в 2009 году увеличила выдачу виз украинцам на 20% - до 440 тысяч, из которых более 65% были краткосрочными (до трех месяцев пребывания).

Справка УНИАН. В 2008 году Польша из-за ужесточения визовых правил в связи со вступлением страны в Шенгенской зону сократила выдачу виз в Украине на рекордные 40% - до 350 тысяч.

Польские власти ввели визовый режим для украинцев осенью 2003 года - накануне вступления в Европейский Союз, но выдавали их до 2008 года бесплатно и по очень либеральным правилам.

Поляки могут посещать Украину без виз до 90 дней в год, а если планируют находиться дальше, должны получить долгосрочную визу, которая, в зависимости от вида, стоит от 60 до 240 долларов.

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В Украине завтра ожидается небольшой снег и мороз до 10°

Завтра, 25 февраля, в Украине облачно с прояснениями, на большей части территории небольшой снег.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, на дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с, в южной и восточной части порывы 17-22 м/с, в Приазовье местами 25 м/с.

Температура ночью будет 10-15° мороза, в восточных и Сумской областях до 18°, днем 5-10° мороза; в южных областях и на Закарпатье ночью 5-10° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла. В Крыму местами небольшой мокрый снег и дождь; температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 2-7° тепла.

В Киеве и Киевской области завтра местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью по области 10-15°, днем 5-10° мороза, в Киеве температура ночью 12-14°, днем 6-8° мороза.

УНИАН