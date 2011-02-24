Расмуссен: НАТО готово оказывать Украине помощь в проведении реформ

НАТО готово оказывать Украине помощь в проведении реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН сегодня в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО.

«НАТО готово оказывать Украине помощь в процессе реформирования. В частности, мы имеем надлежащий опыт в проведении оборонной реформы и готовы к предоставлению Украине помощи в этой отрасли, если в Украине будет соответствующее желание», - сказал А.РАСМУССЕН.

По его словам, НАТО также готово обсудить возможность сотрудничества в таких направлениях, как энергетическая безопасность, кибербезопасность и безопасность на море. Он отметил, что Украина и НАТО имеют такую эффективную структуру сотрудничества, как Комиссия Украина-НАТО, и Альянс хочет продолжать сотрудничество в рамках этой структуры.

Генсек НАТО также поблагодарил Украину за ее вклад в миротворческие операции под началом НАТО в Афганистане и за ее вклад в операцию по обеспечению морской безопасности. «Мы высоко ценим этот вклад и считаем его важным элементом в обеспечение мира и стабильности», - сказал А. Фог РАСМУССЕН.

Он также отметил, что прибыл в Украину, чтобы обсудить с ее руководством перспективы дальнейшего развития партнерства.

В свою очередь глава МИД Украины К.ГРИЩЕНКО сообщил, что во время переговоров с А. Фог РАСМУССЕНОМ обсужден весь комплекс вопросов отношений Украины с НАТО. По словам министра, для украинской стороны было очень важно донести виденье реформ в стране и обсудить современное состояние и перспективы сотрудничества с НАТО.

К.ГРИЩЕНКО отметил, что Украина, как и ранее, является активным участником миротворческих операций, в том числе и под началом НАТО. «Мы разделяем мнение, что безопасность должна быть неделимой и что нужно совместно искать ответ на глобальные и региональные вызовы», - отметил он.