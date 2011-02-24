НАТО не планирует вмешиваться в ситуацию в Ливии - Расмуссен

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН заявляет, что Североатлантический альянс, как организация, не имеет планов вмешиваться в ситуацию в Ливии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Генсек НАТО сказал на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ сегодня в Киеве.

«Прежде всего, я не считаю, что ситуация, которая сейчас имеет место в Ливии, несет непосредственную угрозу для НАТО или для отдельных стран Альянса», - отметил А.РАСМУССЕН:

В то же время, подчеркнул он, такие беспорядки, конечно, могут спровоцировать волны миграции беженцев.

«Но НАТО, как организация, не планирует вмешиваться в ситуацию в Ливии. К тому же мы не получали никаких просьб или запросов относительно этого», - заявил Генсек Альянса.

В любом случае, по его словам, все действия по урегулированию таких кризисных ситуаций должны основываться на соответствующем мандате ООН.