НАТО уважает политику внеблоковости Украины - Расмуссен

НАТО уважает политику внеблоковости Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН сказал на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ сегодня в Киеве.

«Наши партнеры имеют суверенное право самостоятельно определяться со своей принадлежностью к тому или другому Альянсу. И это фундаментальное право, на котором базируется наша организация», - заметил Генсек НАТО.

Следовательно, по его словам, «мы полностью уважаем политику внеблоковости, которую проводит Украина».

Как сообщал УНИАН, отмеченная позиция НАТО в отношении Украины содержится в итоговой декларации, которая была принята по результатам последнего саммита НАТО в Лиссабоне, который состоялся 19-20 ноября 2010 года.

«Признавая суверенное право каждой нации свободно выбирать свой способ обеспечения безопасности, мы уважаем украинскую политику внеблокового статуса. НАТО остается преданным оказывать необходимую помощь Украине для имплементации широкого спектра внутренних реформ», - сказано в документе.