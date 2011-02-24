Главное на 24 февраля (вечер)

Финансы

Объем возмещения налога на добавленную стоимость по итогам февраля составит около 2,5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Виталий ЗАХАРЧЕНКО.

Он отметил, что сумма возмещения НДС по итогам января 2011 года составила 2,7 млрд. грн., при том что в январе 2010 года — 0,7 млрд. грн.

В. ЗАХАРЧЕНКО сообщил, что уже сегодня фактически началось автоматическое возмещение НДС тем налогоплательщикам, которые соответствуют установленным критериям. Список таких компаний планируется разместить на сайте ГНСУ уже в ближайшее время.

Индекс «Украинской биржи» по состоянию на 17:00 в четверг снизился на 4,54% - до 2702,55 пункта, индекс ПФТС снизился на 3,62% - до 1 079,76 пунктов, сообщают официальные сайты бирж.

По словам начальника аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елены ЕВДОЧЕНКО, падение мировых фондовых площадок на фоне возросшей вероятности гражданской войны в Ливии спровоцировало снижение и на отечественном рынке акций.

Как отметила Е.ЕВДОЧЕНКО, инвесторы напуганы возникновением очередного нефтяного кризиса и тому есть примеры. В этой связи аналитик напомнила, что в 1973 году, когда началась война между Израилем и его арабскими соседями, страны ОПЕК ввели эмбарго на поставки нефти в поддержавшие Израиль страны. В течение пары дней цены выросли с 3 до 11 долл./барр. При этом мировая экономика к 1975 году скатилась в рецессию с высокой инфляцией и безработицей. После этого мировая экономика пережила еще несколько нефтяных кризисов.

"Поэтому, пока не нормализуется обстановка на Ближнем Востоке и не стабилизируются цены на нефть, едва ли мы увидим активные покупки рисковых активов", - отметила Е.ЕВДОЧЕНКО.

ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» (Донецк) в 2010 году увеличило чистую прибыль в 5,07 раза, или на 2,983 млрд. грн., по сравнению с предыдущим годом – до 3,716 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, данный показатель не является консолидированной прибылью Группы СКМ, поскольку не учитывает финансовых результатов предприятий Группы.

Увеличение показателя прибыльности в компании объясняют структурными преобразованиями, которые СКМ провела в 2010 году. В частности, в прошлом году был завершен очередной этап реструктуризации бизнеса Группы СКМ, в рамках которого акции ряда предприятий (прежде всего – горнорудных) были переданы с баланса СКМ отраслевым холдинговым компаниям Группы. Передача акций проводилась только в пределах Группы СКМ по текущей рыночной стоимости на момент проведения, в соответствии с котировками ОАО «Украинская биржа», отметили в пресс-службе компании.

Вопрос распределения прибыли компании по итогам 2010 года включен в повестку дня общего собрания акционеров ЗАО, которое состоится 14 апреля т.г. в Донецке.

Кабинет Министров Украины намерен в 2011-2012 годах создать банк содействия развитию и государственную страховую компанию.

Об этом говорится в разработанном Минэкономики проекте «Стратегии развития финансового сектора Украины до 2015 года» (документ подписан председателем комиссии по проведению реорганизации Минэкономики Анатолием МАКСЮТОЙ), текстом которого располагает УНИАН.

Правительство намерено реформировать систему государственных финансовых учреждений путем создания специализированных финансовых институтов, которые обеспечат возможность неадминистративного регулирования финансовых потоков с целью поддержки приоритетных направлений развития и реформирования стратегически важных отраслей национальной экономики, как альтернативы рыночным способам кредитования.

«Система будет состоять из таких специализированных государственных финансовых учреждений, как банк содействия развитию (деятельность будет направлена на кредитование общественно важных проектов), государственный внешнеторговый банк («Укрэксимбанк»), государственный сберегательный банк, государственное ипотечное учреждение, государственные лизинговые компании, государственная страховая компания и т.д.», – говорится в документе.

Энергетика

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики обязала энергоснабжающие компании разъяснить населению порядок расчета стоимости потребленной электроэнергии в связи с введением с 1 февраля двухуровневого тарифа для бытовых абонентов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение регулятор принял на заседании в четверг.

Решение принято в связи с многочисленными обращениями бытовых потребителей с просьбой разъяснить порядок вычисления стоимости потребленной электроэнергии.

Регулятор обязал облэнерго разъяснить населению применение новых тарифов и привести примеры расчета стоимости электроэнергии для разных категорий бытовых потребителей.

Кроме того, комиссия обязала все облэнерго в двухнедельный срок предоставить копии бланков платежек за электроэнергию, которые будут выставляться для оплаты после 1 февраля. По информации комиссии, ряд облэнерго еще не привели свои бланки в соответствие с новым порядком расчета тарифов.

Председатель НКРЭ Сергей ТИТЕНКО в ходе сегодняшнего заседания напомнил, что разъяснение порядка оплаты электроэнергии содержится на сайте комиссии.

В Киеве подписано Соглашение о вкладе между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития об участии Украины в Фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среды.

Как передает корреспондент УНИАН, соглашение подписали сегодня первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ и вице-президентом ЕБРР Ян ФИШЕР.

Перед подписанием документа А.КЛЮЕВ высоко оценил уровень сотрудничества между Украиной и ЕБРР и высказал надежду на его успешное продолжение.

Первый вице-премьер подчеркнул, что участие Украины в Фонде Восточноевропейского партнерства является одним из приоритетов сотрудничества в 2011 году.

«В этом году мы хотим сосредоточить усилия по двум ключевым направлениям. Это обеспечит участие Украины в Фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде и подготовку новых инфраструктурных проектов в государственном секторе экономики», - сказал А.КЛЮЕВ.

НКРЭ повысила энергоснабжающей компании ЗАО «AES Киевоблэнерго» тариф на передачу электроэнергии на 7,2-11% с марта этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение регулятор принял сегодня на заседании.

В частности, тариф компании на передачу для потребителей первого класса напряжения с марта возрастет на 7,2% – до 12,85 грн. за МВт/ч, а для потребителей второго класса – на 11%, до 98,54 грн. за МВт/ч.

Тарифы компании на поставку электроэнергии для крупных и мелких потребителей сохранены на прежнем уровне – 3,26 и 16,28 грн. за МВт/ч соответственно.

Увеличение тарифов на передачу электроэнергии связано с пересмотром инвестиционной программы компании на 2011 год, в которой НКРЭ дополнительно учла средства на реконструкцию линии электропередачи с 10 кВ «Бровары – Аскания – Большая Александровка – Борисполь».

В этой связи объем инвестиционной программы «Киевоблэнерго» на 2011 год утвержден на уровне 115,469 млн. грн. (с НДС).

Международные новости

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН заявляет, что Североатлантический альянс, как организация, не имеет планов вмешиваться в ситуацию в Ливии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Генсек НАТО сказал на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ сегодня в Киеве.

«Прежде всего, я не считаю, что ситуация, которая сейчас имеет место в Ливии, несет непосредственную угрозу для НАТО или для отдельных стран Альянса», - отметил А.РАСМУССЕН:

В то же время, подчеркнул он, такие беспорядки, конечно, могут спровоцировать волны миграции беженцев.

«Но НАТО, как организация, не планирует вмешиваться в ситуацию в Ливии. К тому же мы не получали никаких просьб или запросов относительно этого», - заявил Генсек Альянса.

В любом случае, по его словам, все действия по урегулированию таких кризисных ситуаций должны основываться на соответствующем мандате ООН.

На 25 и 26 февраля запланированы рейсы по маршруту Триполи-Киев для эвакуации граждан Украины из Ливии.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

МИД просит всех желающих обращаться в Посольство Украины в Ливии по телефонам +21 82 13 60 86 65 или +21 82 13 60 86 64.

(УНИАН)