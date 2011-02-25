Анонс на 25 февраля

* Пресс-конференция, посвященная IV Всеукраинскому молочному конгрессу: “Разрушая стереотипы, вместе достигаем мировых результатов”. Открытие конгресса. Ведущие отечественные и зарубежные эксперты отрасли расскажут о новейших достижениях мировой науки и практики. Участники: В.Ладыка, зам.министра агрополитики Украины, В.Чагаровский, председатель Союза молочных предприятий Украины, А.Даниленко, председатель Правления Национального союза производителей молока России, П.Вайнан, директор компании Альта Генетикс, Э.Оруджов, ведущий консультант в отрасли молочного скотоводства и др.

* Состоится заседание пленума Высшего хозяйственного суда Украины. Запланировано обсуждение вопросов, касающихся подведения итогов работы хозяйственных судов за 2010 год и заданий на 2011 год, утверждение нового регламента пленума, а также вопросы, связаннные с деятельностью научно-консультативного совета суда, изданием "Вестника хозяйственного судопроизводства" и др. По окончании - брифинг председателя ВХС Украины Виктор Татькова.

* Состоится презентация облигаций серии E, F на сумму 100 млн. грн. выпускаемых ПАО «Концерн Хлебпром». Организаторы - ПАО «Концерн Хлебпром» и ИК Concorde Capital. Участники: Василий Даниляк, член Наблюдательного совета ПАО «Концерн Хлебпром», вице-президент Универсальной Инвестиционной Группы; Вадим Вишневский, глава Наблюдательного совета ПАО «Концерн Хлебпром»; Роман Хрущ, генеральный директор ПАО «Концерн Хлебпром»; Олег Черняховский, финансовый директор ПАО «Концерн Хлебпром»; Игорь Мазепа, генеральный директор ИК Concorde Capital.

* Круглый стол, посвященный обсуждению перспектив развития рынка альтернативной энергетики в Украине, в частности, будут обсуждаться предложения лучших экспертов отрасли по совершенствованию национального законодательства и Проект Закона «О внесении изменений в некоторые Законы Украины относительно возобновляемых источников энергии». Пресс-конференция по итогам.

* Собрание акционеров "Укрнафты". Пресс-конференция по итогам.

* В рамках «e3-форума. экология. энергия. эффективность» состоится конференция на тему: «Энергоэффективность многоквартирных домов». В конференции примут участие представители Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, общественных организации, ОСББ, сервисных компаний.

* Пресс-конференция на тему: «Подорожание воды с 1 марта: чего дальше ожидать киевлянам?». В работе примет участие начальник Главного управления ценовой политики КГГА Василий Яструбинский.

* Начнет свою работу работу 7-я специализированная выставка “Велобайк 2011”, которая является одним из важнейших событий для велоиндустрии Украины. В работе примут участие более 50 компаний - ведущих производителей и дистрибьюторов велосипедной техники, запчастей, специальной экипировки и велоаксесуаров из Украины, Германии, России, Голландии, Италии, Индии и Китая. Выставка будет работать до 27 февраля.

* Начнет работу правительственная телефонная линия при участии министра культуры Украины Михаила Кулиняка на тему: «Передача Национального заповедника «София Киевская» в сферу управления Министерства культуры Украины». Брифинг для СМИ.

* Круглый стол на тему: «Проблемные вопросы внедрения Налогового кодекса Украины». Организатор: парламентский Комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства.

* На сайте «Главред» состоится чат с заместителем председателя Комитета ВРУ по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности ВРУ, членом Специальной контрольной комиссии ВРУ по вопросам приватизации, народным депутатом Украины от Партии регионов Василием Киселевым.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 220-11-98