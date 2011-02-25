ДАЙДЖЕСТ СМИ за 25 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Кто будет рулить курсом евро следующие восемь лет», в котором пишет – наиболее вероятным претендентом на пост главы ЕЦБ, который станет вакантным в октябре 2011-го, считается итальянец Марио Драги. Немецкий журнал Der Spiegel дал полный расклад по будущему «господину Евро»: кто он и почему его так любят Саркози и Меркель…

http://delo.ua/finance/kto-budet-rulit-kursom-evro-v-152866/

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Также «Дело» подает материал «За четыре года правительству нужно вернуть кредиторам почти $30 млрд.», в котором пишет - пиковые нагрузки по погашению и обслуживанию госдолга Украины приходятся на этот год. В 2011-м Кабмину предстоит выплатить инвесторам более $10 млрд.

http://delo.ua/finance/za-chetyre-goda-pravitelstvu-n-152869/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Море проблем» пишет – обустройство Одесского и Безымянного морских газовых месторождений обойдется "Лукойлу" и "Черноморнефтегазу" в 2,9 млрд грн, подсчитали в Минэнерго. Причем уже сейчас в министерстве говорят, что для масштабной добычи этих денег, скорее всего, не хватит, и для разработки планируется привлекать новых инвесторов. Против этого может выступить "Лукойл" – для российской стороны важна не столько добыча, сколько контроль за месторождением, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1591387

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Срок годности» пишет – сегодня исполняется год со дня инаугурации президента Виктора Януковича. На посту главы государства он инициировал проведение ряда непопулярных реформ, что привело к снижению его рейтинга. В команде господина Януковича надеются, что с 2013 года улучшение экономики приведет к росту его популярности. Препятствием этому, по мнению экспертов, может стать ухудшение положения дел в сфере соблюдения демократических свобод, чего власть предпочитает не замечать…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1591388

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Мэр проявил участие» пишет – вчера состоялось внеочередное заседание Киевсовета, посвященное внесению поправок в бюджет столицы. На сессии впервые за последние два года присутствовал мэр Киева Леонид Черновецкий. Депутаты приняли решение вернуть 20% надбавку учителям и медикам, а Черновецкий предложил для пополнения городского бюджета снять с баланса профтехучилища, театры и музеи Киева…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1591366

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«Экономические известия» в публикации «Идея строительства нового НПЗ снова покорила власть» пишут - правительство Николая Азарова демонстрирует солидарность со своими предшественниками в вопросе строительства нового нефтеперерабатывающего завода на Черноморском побережье…

http://markets.eizvestia.com/full/ideya-stroitelstva-novogo-npz-snova-pokorila-vlast

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«Экономические известия» в публикации «Спирт мешает сверить цифры» пишут - «Укрспирт» опять обвинили в нарушениях. По данным контрольно-ревизионной службы, на этот раз концерн нашкодил по-крупному — на 1,2 млрд. грн. Предыдущие обвинения в нарушениях на более мелкие суммы пока же признавались ошибочными. Рынок же надеется на усиление контроля спиртовой отрасли, а следовательно - на детенизацию рынка крепкого алкоголя…

http://markets.eizvestia.com/full/spirt-meshaet-sverit-cifry

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Также «Экономические известия» в публикации «Расчеты банкиров фиксируют отток долларовых купюр из кошельков украинцев» пишут - подчиненность украинской экономики доллару и другим свободно конвертируемым валютам пока

незыблема. Объем валюты, проданной населению в 2010 г., на $9,7 млрд. превышает объем валюты, купленной банками у населения…

http://finance.eizvestia.com/full/raschety-bankirov-fiksiruyut-ottok-dollarovyh-kupyur-iz-koshelkov-ukraincev

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«Газета по-киевски» в публикации «Новый заместитель Попова: «Реконструкция стадиона в жилой дом – это абсурд» пишет - два месяца назад Михаила Кучука довольно неожиданно назначили заместителем главы КГГА по вопросам строительства и земельных ресурсов. Последние пять лет он ведал теми же вопросами в Одессе…

http://mycityua.com/articles/city/2011/02/25/033129.html

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«Сегодня» в публикации «Украинцы в Ливии: Город заблокирован, на дорогах мародеры, морг забит» пишет – наши оказались под властью исламистов из «Аль-Каиды»…

http://www.segodnya.ua/news/14226760.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Что стоит за российскими "газовыми" преференциями...» пишет – Россия озвучила «газовые льготы» в случае создания СП «Нафтогаза» и «Газпрома». Но все эти заявления являются, скорее всего, послевкусием - 18 февраля заработала Брюссельская декларация по модернизации украинской ГТС…

http://economics.unian.net/rus/detail/79171

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Чиновники без роскоши» пишет – в России грядет реформа госзаказа: чиновникам запретят покупать товары премиум-класса и заставят стимулировать спрос на инновации…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/255663/chinovniki_bez_roskoshi

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Издание «Известия» в публикации «Забудьте адрес налоговой» пишет – в России система дистанционной уплаты налогов уже создана и сейчас тестируется. Реализована она на базе сайта nalog.ru, где есть сервис "личный кабинет налогоплательщика". Уже сегодня там можно узнать, есть ли у вас налоговые задолженности, по каким именно видам налогов и сколько. Теперь функционал опции планируется расширить. Через "личный кабинет" можно будет не просто получить информацию, но и осуществить собственно платеж…

http://www.izvestia.ru/economic/article3152142/

(УНИАН)