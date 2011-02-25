Поживанов попросил политическое убежище в Австрии

Бывший глава Госкомрезерва Михаил ПОЖИВАНОВ находится в процессе получения статуса политического беженца в Австрии. Об этом М.ПОЖИВАНОВ сообщил в эксклюзивном комментарии Lb.ua.

По словам экс-чиновника, он уже подал документы на предоставление политического убежища, успел пройти первые интервью. Процедура, таким образом, запущена.

М.ПОЖИВАНОВ надеется: соответствующие документы получит на руки в ближайшее время.

Как известно, ранее он скептически высказывался относительно перспективы получения политического убежища в Австрии, поскольку уже имеет вид на жительство в этой стране. Однако, свое решение М.ПОЖИВАНОВ изменил.

Как сообщал УНИАН, Главное следственное управление СБУ возбудило уголовное дело в отношении М.ПОЖИВАНОВА по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины в рамках расследования уголовных дел, возбужденных по фактам хищения государственных средств на сумму более 7 млрд. грн., в частности, выявленных международными аудиторскими компаниями в ходе проверки использования правительством Украины бюджетных средств в 2008-2009 гг. и в первом квартале 2010 года.

В отношении М.ПОЖИВАНОВА вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в хищении государственных средств на сумму почти 35 млн. грн., он объявлен в розыск.

15 февраля М.ПОЖИВАНОВ заявил, что будет просить политическое убежище в Австрии, если Украина объявит его в международный розыск.

Ранее политическое убежище в Чехии получил еще один экс-чиновник из правительства Юлии ТИМОШЕНКО – бывший министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН, против которого украинские правоохранители также возбудили уголовное дело.