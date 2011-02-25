Из Борисполя в Триполи вылетел Boeing-737 для эвакуации украинцев

Сегодня в 11.10 из международного аэропорта «Борисполь» в столицу Ливии город Триполи вылетел самолет Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» (160 пассажирских мест) для эвакуации украинских граждан.

Получено подтверждение разрешения на посадку украинского самолета в аэропорту ливийской столицы, сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины.

Точное время прибытия в Триполи и информацию о его обратном рейсе будет объявлено дополнительно.

Посольство Украины в Ливии продолжает составлять списки граждан Украины, желающих вернуться на Родину указанным самолетом и другими путями.

МИД Украины обращается ко всем гражданам Украины в Ливии с просьбой сообщать посольство Украины о своем местонахождении и готовности оставить страну по телефонам: +21 82 13 60 86 65 или +21 82 13 60 86 64.

Также работает круглосуточная линия в Департаменте консульской службы МИД Украины +380442381667.

С целью надлежащего обеспечения проведения комплексных мероприятий по эвакуации граждан Украины из Ливии МИД на двустороннем уровне достигнуты договоренности с Российской Федерацией (эвакуация граждан Украины воздушным транспортом из Триполи и Сирта, морским транспортом из Бенгази и Сирта), Турцией (морским транспортом из Бенгази), Италией (эвакуация украинцев, работающих в итальянских компаниях), Бразилией (эвакуация морским транспортом из Бенгази в Грецию или Мальту) и другими странами.

Сегодня в 1.30 самолетом ВВС Испании из Триполи в Мадрид прибыли трое украинцев. Наших соотечественников встретил представитель украинского посольства в Испании и предоставил необходимое содействия. Сейчас решается вопрос об их возвращении из Испании в Украину.

Кроме того, самолетом МЧС РФ, который сегодня выполнил эвакуационный рейс из Сирта в Москву, прибыли 16 граждан Украины. Представитель посольства Украины в РФ предоставляет максимальное содействие нашим соотечественникам.

Ожидается отправление из Ливии наших соотечественников морским транспортом, а именно – военным паромом Великобритании из Бенгази на Мальту и турецким паромом из Бенгази в Мармарис.

В этой связи посольству Украины в Ливии поручено согласовать с руководителями дипломатических миссий вышеупомянутых стран практические и организационные вопросы.

Кроме того, в связи с достигнутыми договоренностями с внешнеполитическими ведомствами Италии, России, Турции и других стран об осуществлении эвакуации граждан Украины из Ливии, посольствам Украины в этих странах поручено проработать механизмы эвакуационных мероприятий, обеспечить встречи граждан, которые будут прибывать в рамках эвакуационных мероприятий в эти страны и предоставление им всестороннего содействия и поддержки.