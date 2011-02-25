Янукович: Украина не будет пересматривать отношения к Сталину

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заверяет, что Украина не будет пересматривать своего отношения к личности Иосифа Сталина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в прямом эфире, отвечая на вопрос граждан в рамках проекта «Разговор со страной».

На вопрос относительно отношения к установлению в Запорожье памятника Сталину В.ЯНУКОВИЧ ответил, что в Украине дана оценка личности Сталина, и, «безусловно, Украина не будет пересматривать свое негативное отношение к этой исторической личности».

Отвечая на вопрос, признает ли он Голодомор геноцидом украинского народа, В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что уже неоднократно высказывался по этому вопросу. По его словам, Голодомор 32-33-го годов был организован властью во главе со Сталиным против многих людей, которые жили в сельской местности в Украине, России, Казахстане. «Это действительно был геноцид против этих людей», - отметил он.