Янукович: некоторые правоохранители связаны с наркобизнесом

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о необходимости усиления борьбы с некоторыми сотрудниками правоохранительных органов, которые связаны с незаконным оборотом наркотиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в прямом эфире, отвечая на вопрос граждан Украины в рамках проекта «Разговор со страной».

«Я убежден в том, что в этот бизнес (незаконный оборот наркотиков – УНИАН) влезли и правоохранительные структуры, которые должны заниматься борьбой с этой бедой, а они наоборот его сделали собственным бизнесом, как говорят, на жизни и на крови», - заявил Президент.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что эти представители правоохранительных органов сейчас слышат его и «должны знать, что когда-то мы дойдем и до них». «Это трудное дело, непростое. Но оно непростое не только в нашей стране, но и в мире», - признал В.ЯНУКОВИЧ и добавил, что, несмотря на это, в украинских компетентных органах есть некоторые успешные наработки относительно борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

«Но схватить кого-то за руку пока еще не удалось», - отметил Президент, пообещав, что когда такое произойдет, он даст указание, чтобы сообщение об этом имело широкий общественный резонанс.