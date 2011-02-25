Янукович: законопроект об "экологических доплатах" будет принят в первом полугодии

Законопроект, предусматривающий "экологические выплаты" для жителей отдельных территорий, будет принят в первом полугодии 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в эфире, отвечая на вопросы украинцев в рамках проекта «Разговор со страной».

В.ЯНУКОВИЧ выразил надежду, что депутаты проголосуют за данный законопроект. «Как только он будет принят, я этот закон сразу подпишу», - сказал он.

«Донбасс, такие города, как Кривой Рог, Днепропетровск, Мариуполь, Алчевск, Днепродзержинск и другие, которые я не назвал, они нуждаются в том, чтобы государство доплачивало работникам и жителям этих городов экологические доплаты, потому что заболевания, которые есть в этих городах, требуют значительных расходов на лечение, на поддержку здоровья», - подчеркнул Президент.