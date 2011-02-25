Янукович: лишь мажоритарная система повысит ответственность депутатов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что лишь мажоритарная система выборов может повысить ответственность народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в прямом эфире, отвечая на вопросы граждан Украины в рамках проекта «Разговор со страной».

В частности, на вопрос, можно ли требовать от граждан соблюдения норм Конституции и законодательства Украины, если их ежедневно нарушают народные депутаты, в том числе, не голосуя лично за законы, Президент ответил, что общество, в конечном счете, привыкнет к тому, что в Украине властвует закон. «Что есть неизбежность наказания и презумпция невиновности», - сказал он.

Говоря о народных депутатах, В.ЯНУКОВИЧ заметил, что его точка зрения однозначна: «Пока мы не привяжем их к округам, эта ситуация будет в парламенте».

Президент назвал большой ошибкой изменение системы выборов исключительно пропорциональной. Он считает, что это привело к потере связи народных депутатов с регионами. По словам В.ЯНУКОВИЧА, большое количество депутатов потеряли мотивацию бывать в регионах и работать для людей. Поэтому он считает, что сегодня нужно изменять закон о выборах.

В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что сегодня над созданием нового закона работает рабочая группа, в состав которой входят представители оппозиции и международных организаций.

Президент пообещал, что будет принимать участие в разработке соответствующего закона, и не исключил, что именно за его подписью проект будет направлен на рассмотрение парламента. «Но, как минимум, я убежден в этом, это будет моя позиция, я другого закона не подпишу, как минимум, пропорциональность должна быть 50 на 50 с мажоритарной системой. Но если будет наработано предложение, чтобы была полностью мажоритарная система, я также не буду возражать», - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ выразил убеждение, что введение мажоритарной системы выборов повысит ответственность депутатов и эффективность работы парламента в целом, а также приблизит депутатов к избирателям.

«Качество работы парламента, я надеюсь, будет значительно больше», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.