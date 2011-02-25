Главное на 25 февраля (день)

Энергетика

Акционеры крупнейшей в Украине нефтедобывающей компании ОАО “Укрнафта” назначили председателем правления Питера ВАНХЕКЕ вместо Алексея КУЩА.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение акционеры приняли сегодня на своем общем собрании.

До этого назначения П.ВАНХЕКЕ занимал пост генерального директора компании Renaissance Capital Ukraine – компании, предоставляющей инвестиционно-банковские услуги и являющейся отделением «Ренессанс Групп».

П.ВАНХЕКЕ – бельгиец, доктор права, пришел в Украину в 2008 году из Москвы в качестве главы инвестиционно-банковской группы. Профессиональную деятельность юриста начал в консалтинговых структурах США и Западной Европы. После работал в финансовых учреждениях Лондона, Франкфурта, Парижа и Москвы.

Акционеры ОАО “Укрнафта” решили направить на выплату дивидендов 793 млн. грн. из чистой прибыли компании за 2010 год.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил один из акционеров компании.

По его словам, остальная часть чистой прибыли за 2010 год – 1,852 млрд. грн. – будет направлена на пополнение оборотных средств компании. При этом он добавил, что выплата дивидендов начнется с 1 марта 2011 года. Сумма дивидендов на одну акцию составит 14,64 грн.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обсудил с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром МАМЕДЬЯРОВЫМ вопросы привлечения энергетических ресурсов из Азербайджана.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства. (УНИАН: Э.МАМЕДЬЯРОВ 23-24 февраля находился в Украине с официальным визитом).

Президент Украины отметил неуклонное наполнение украинско-азербайджанских отношений прагматичным содержанием.

Президент, в частности, вспомнил конструктивную встречу, которая состоялась у него с его азербайджанским коллегой во время нынешнего Всемирного экономического форума в Давосе.

«Мы обсуждали наши общие планы. И решения, предложенные азербайджанской стороной, на сегодня являются очень актуальными для Украины. Наша задача сегодня - значительно активнее проводить работу по привлечению энергетических ресурсов из Азербайджана», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«Мы надеемся, что то начало, которое было сделано, и первый миллион тонн нефти, который был прокачан нефтепроводом «Одесса-Броды», – это старт большого проекта», - отметил Президент.

Премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН и Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ надеются, что им удастся договориться относительно третьего энергетического пакета.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом они заявили 24 февраля на пресс-конференции по итогам переговоров.

«Сегодня мы вновь подняли тему и третьего энергетического пакета, чётко обозначили свою озабоченность некоторыми параметрами этой инициативы», - сказал В.ПУТИН.

Он отметил, что главной проблемой этого европейского законодательного пакета в области энергетики является то, что он нарушает положения существующего двустороннего соглашения о сотрудничестве между Россией и ЕС.

«Я считаю, и я пытался доказать нашим партнёрам, что он противоречит действующему базовому соглашению… где говорится о неухудшении деятельности наших предприятий на рынках партнёров. А третий энергетический пакет совершенно очевидно ухудшает деятельность наших энергетических компаний», - сказал В.ПУТИН.

Он отметил, что, по мнению российской стороны, речь идет фактически о конфискации собственности.

В ответ на эти заявления Президент Еврокомиссии Ж.БАРРОЗУ сказал, что, по мнению европейской стороны, пакет законодательства ЕС, называющийся третьим энергетическим, не является дискриминационным. Однако российский премьер решил добавить еще аргументов в свою пользу.

«Нам говорят: «Те, кто владеет газом, не должны владеть транспортом». Вот «Газпром» вместе с европейскими партнёрами (немцами, голландцами) построили трубу по Балтийскому морю, по дну. Нам говорят: пустите туда третьего участника. Куда его пустить? Газ мы добываем в России вместе, транспортируем его по нашей общей собственности. Куда мы пропустим третьего партнёра? В трубу? Там дырку просверлят? Откуда он газ возьмёт?», - заявил В.ПУТИН.

«Нам говорят: а вы, по сути, к чему сводите? Продайте на входе в Евросоюз, и появится третий участник – собственник этого газа. Но если он купит, этот третий участник, он же маржу должен, прибыль получить от своей работы? Он же должен заработать на этом бизнесе. Раз – сразу цена вырастет», - продолжил российский премьер.

Он также добавил, что если транспортными сетями ЕС будут владеть небольшие компании – это тоже приведет к повышению цен.

«Вот этот транспортный бизнес в области энергетики очень низкорентабельный – 8-10%. И если все эти трубы будут разобраны мелкими компаниями, они должны будут выживать. Они вам сразу повысят тариф на транспорт – ещё одно повышение на энергоносители. Это достаточно простая вещь», - сказал В.ПУТИН.

«Конечный выбор форм регулирования, конечно, за Еврокомиссией, за нашими партнёрами. Мы будем доказывать преимущество своего подхода, они излагают свою позицию. Ещё раз хочу подчеркнуть: уверен, что мы найдём приемлемое решение», - завершил российский премьер свою попытку переубедить Президента Еврокомиссии прямо в зале для пресс-конференций.

Президент Еврокомиссии еще раз выразил убежденность в том, что Брюсселю и Москве удастся найти приемлемое решение, а также подчеркнул, что законодательство ЕС не является дискриминационным.

«Оно применимо и к российским компаниям, и к норвежским компаниям, к любым компаниям и к нашим собственным компаниям в Евросоюзе», - сказал Ж.БАРРОЗУ.

Финансы

Кабинет министров Украины обнародовал список офшорных зон.

Соответствующее распоряжение от 23 февраля 2011 года №143-р размещено на правительственном сайте.

Данное распоряжения вступает в силу с 1 апреля 2011 года.

В списке, в частности, перечислены такие территории: британские зависимые территории – острова Гернси, Джерси, Мэн, Олдерни; Ближний Восток – Бахрейн; Центральная Америка – Белиз; Европа – Андорра, Гибралтар, Монако; Карибский регион – Ангилья, Антигуа и Барбуда, Аруба, Багамские острова, Барбадос, Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Виргинские острова (США), Гренада, Каймановы острова, Монтсеррат, Нидерландские Антильские острова, Пуэрто-Рико, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Содружество Доминики, Теркс и Кайкос; Африка – Либерия, Сейшельские острова; Тихоокеанский регион – Вануату, Маршальские острова, Науру, Ниуэ, острова Кука, Самоа; Восточная Азия – Мальдивская Республика.

Кроме того, распоряжением отменяется правительственное распоряжение от 24 февраля 2003 года №77 «О списке офшорных зон», а также распоряжение, которым вносились изменения в данный документ.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует от руководителей на местах в ближайшее время уравнять коммунальные тарифы во всех регионах Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в прямом эфире, отвечая на вопросы граждан Украины в рамках проекта «Разговор со страной».

«Я прошу и предупреждаю: в ближайшее время нам следует уравнять тарифы на воду, газ, жилищно-коммунальные тарифы в регионах, чтобы они были едиными», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Также, по его словам, необходимо принять ряд законов и других правовых актов для обеспечения единого уровня тарифов на коммунальные услуги. «Дальше так мы не можем жить. Не можем. Должен быть в государстве порядок и справедливость по отношению к каждому человеку в этих вопросах», - заявил он.

Как отметил В.ЯНУКОВИЧ, уровень коммунальных тарифов может быть снижен, если будут “убраны лишние предприятия, предоставляющие коммунальные услуги населению”.

Главы внешнеполитический ведомств ГУАМ определили приоритеты деятельности организации на ближайшую перспективу.

Как сообщили УНИАН в Секретариате ГУАМ, вчера в Киеве под председательством министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО состоялось 14-е заседание Совета министров иностранных дел Организации.

В заседании приняли участие министр иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмар МАМЕДЪЯРОВ, министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Юриэ ЛЯНКЭ, первый заместитель министра иностранных дел Грузии Николай ВАШАКИДЗЕ, генеральный секретарь ГУАМ Валерий ЧЕЧЕЛАШВИЛИ.

Главы внешнеполитических ведомств заслушали отчет генерального секретаря о деятельности ГУАМ за 2010 год.

Стороны одобрили решение о передаче председательства в Организации Республике Молдова. Молдовская сторона при этом озвучила информацию о приоритетах председательства на 2011 год.

Министры также обменялись мнениями по вопросам взаимодействия дипломатических представительств государств-членов ГУАМ при ООН, ОБСЕ и других международных организациях.

Кроме этого в повестку дня были включены вопросы сотрудничества ГУАМ со странами-партнерами, другими международными организациями, в частности, проведение очередных встреч в формате ГУАМ – США и ГУАМ – Япония на уровне Совета национальных координаторов.

Участники совета одобрили инициативы о проведении конкурса «Лучшие банки ГУАМ-2010», заседания Координационного совета банковских ассоциаций государств-членов ГУАМ и Координационного комитета по подготовке Делового совета ГУАМ.

Министры иностранных дел также поддержал предложение Грузии о выдвижении резолюции Генеральной ассамблеи ООН «Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организации за демократию и экономическое Развитие – ГУАМ» на ее текущей сессии.

Кроме того, участники заседания решили принять подготовленный грузинской стороной проект такой резолюции за основу и направить его дипломатическим миссиям государств-членов ГУАМ при ООН в Нью-Йорке для окончательного согласования.

(УНИАН)