Янукович не против декларирования расходов чиновниками и их семьями
14:01, 25 февраля 2011Разное
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не против введения законодательной нормы о декларировании чиновниками и их семьями своих расходов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня в прямом эфире шести телеканалов в рамках проекта «Разговор со страной», отвечая на вопросы граждан.
В частности, отвечая на вопрос, считает ли он целесообразным предусмотреть в новом антикоррупционном законодательстве норму о декларировании государственными служащими и их семьями расходов, В.ЯНУКОВИЧ сказал, что выступает за прозрачность и открытость в деятельности чиновников.
«Чем прозрачнее будут чиновники всех уровней, тем лучше будет для государства», - сказал Президент.
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