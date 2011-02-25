Кабмин ожидают кадровые изменения

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не исключает кадровых изменений в правительстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в прямом эфире, отвечая на вопросы граждан Украины в рамках проекта «Разговор со страной». По мнению Президента, кадровые изменения всегда необходимы. «И они обязательно будут», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, некоторые руководители не выдерживают сегодня непростой и очень напряженной работы. «Причины есть разные. Не хватает физической силы, не хватает здоровья. Как говорят, человек сначала сам не понимает этого, когда дает согласие и идет работать на эту работу», - сказал Президент.

Еще одной причиной, почему не все высокопоставленные чиновники справляются с работой, является то, что человек не может заставить себя отойти от определенных штампов и стандартов, то есть «работает по старинке», сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ заметил, что опыт учитывать нужно, но при этом необходимо четко понимать, когда он не отвечает современным реалиям. Поэтому, по словам В.ЯНУКОВИЧА, те кадры, которые не успевают «набрать ту скорость, которую набирает страна и весь мир, будут заменены».

При этом он не назвал ни одной фамилии, хотя вопрос касался премьер-министра, вице-премьер-министров и других членов правительства.