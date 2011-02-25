Медведев: действия властей Ливии могут быть квалифицированы как преступление

Уничтожение гражданского населения в Ливии, санкционированное руководством страны, будет квалифицировано как преступление со всеми вытекающими из международного права последствиями.

Об этом говорится в заявлении Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА, текст которого есть в распоряжении агентства УНИАН.

«Мы решительно призываем нынешние власти Ливии, всех ответственных политических деятелей страны к сдержанности с тем, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации, уничтожения гражданского населения. В противном случае подобного рода действия будут квалифицированы как преступления со всеми вытекающими из международного права последствиями», говорится в заявлении.

Д.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что самое глубокое сожаление вызывают многочисленные жертвы, о которых сообщают СМИ.

Россия осуждает применение силы против мирных граждан, санкционированное руководством страны, говорится в заявлении.