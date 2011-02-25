Польша надеется на подписание Украиной соглашения об ассоциации с ЕС до 2012 года

Варшава. Польша надеется на подписание Украиной соглашения об ассоциации с Европейским Союзом во время польского председательствования в ЕС во второй половине текущего года.

Об этом сказал министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Константином ГРИЩЕНКО сегодня в Варшаве.

«Мы были бы счастливы, если бы соглашение об ассоциации было подписано во время нашего президентства, но это не только от нас зависит», - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о шансах подписания соглашения о свободной торговле между Украиной и ЕС до конца этого года.

Министр отметил, что сроки подписания документа зависят больше от решений украинской власти и Евросоюза, которые ведут переговоры об условиях свободной торговли.

Р.СИКОРСКИЙ заверил, что Польша всецело будет способствовать подписанию документа. «Если есть какие-то конкретные дела, где можно приблизить позиции Украины и ЕС, то Польша будет использовать свое влияние», - отметил он.

По словам Р.СИКОРСКОГО, режим свободной торговли усиливает конкуренцию, которая, с одной стороны, угрожает национальным производителям, но из другого, создает большие перспективы в будущем.

Министр отметил, что ВВП Польши благодаря рыночным и демократическим реформам за последние 20 лет выросло в шесть раз, и назвал это «гигантским успехом».

Р.СИКОРСКИЙ также напомнил, что польская экономика, несмотря на мировой экономический кризис, в 2009 году развивалась быстрее всех среди 27 государств Евросоюза, а в 2010 году по темпам роста заняла второе место среди стран объединения.

Как известно, соглашение о свободной торговле должно стать основной частью соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.