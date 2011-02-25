Грищенко назвал два украинских приоритета на период председательства Польши в Евросоюзе

Варшава. Власть Украины считает своими приоритетными заданиями на период председательства Польши в Европейском Союзе во второй половине 2011 года добиться подписания соглашения об ассоциации с ЕС и достичь прогресса в вопросе введения безвизового режима с Евросоюзом для украинцев.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО на пресс-конференции в Варшаве, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

«Мы возлагаем очень большие надежды на то, что собственно во время председательства Польши в Евросоюзе нам удастся заключить соглашение об ассоциации», - сказал он.

Министр отметил, что европейская интеграция Украины требует, в первую очередь, внедрения ряда реформ в самом государстве.

По словам К.ГРИЩЕНКО, европейская и украинская стороны в целом положительно оценили последний раунд переговоров по договору о свободной торговле, который должен стать основной частью соглашения об ассоциации.

«Перед нами еще более сложные задания: нужно выходить на баланс интересов. Мы ожидаем, что в ближайшее время мы сможем вместе с ЕС при активном привлечении Польши выйти на такое понимание, которое позволит нам заключить соглашение об ассоциации», - сказал министр.

К.ГРИЩЕНКО заметил, что Украина в ближайшее время утвердит специальный имплентанционный план, в котором будут выписаны все мероприятия, которые должна выполнить украинская сторона для введения безвизового режима с Евросоюзом.

«Польша - наш стратегический партнер. Это не означает, что она везде и всегда снисходительно относится. Она дает нам ценные советы, помогает нам, чтобы нас понимали лучше в Брюсселе, но мы осознаем, что в основном наше продвижение в ЕС зависит от нас», - сказал министр.