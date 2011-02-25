Янукович встретился с Кравчуком, Кучмой и Ющенко (фото)
17:55, 25 февраля 2011Разное
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обсудил с предыдущими главами государства Леонидом КРАВЧУКОМ, Леонидом КУЧМОЙ и Виктором ЮЩЕНКО вопросы настоящего и будущего Украины.
|Слева направо: В.Ющенко, В.Янукович, Л.Кучма, Л.Кравчук
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, встреча состоялась сегодня в Киеве.
“В.ЯНУКОВИЧ обсудил со своими предшественниками вопросы настоящего и будущего Украинского государства”, - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 февраля 2011 г. - годовщина инаугурации Президента В.Януковича.
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