Литвин: ВР поддержит избрания народных депутатов по смешанной системе
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что парламент поддержит изменения к избирательному законодательству относительно избрания народных депутатов по смешанной системе.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом В.ЛИТВИН сказал сегодня, отвечая на вопросы журналистов.
«Я могу спрогнозировать 240 голосов», - сказал В.ЛИТВИН.
Вместе с тем, спикер отметил, что такой шаг будет решать проблему «наполовину», поскольку в этом случае власть будет ответственной «лишь на пятьдесят процентов» и «породит депутатов двух сортов: одни - давиться в рядах партий, другие - пахать на округах».
В.ЛИТВИН выразил мнение, что более оптимальной была бы мажоритарная система выборов с выдвижением кандидатов по партийным спискам, поскольку это способствовало бы политической структуризации.
Руководитель парламента в который раз озвучил свою позицию относительно необходимости внедрения механизма ответственности депутатов перед избирателями, в частности, упрощенной процедуры отзыва парламентария.
«Очевидно, мы должны работать над решением этого вопроса», - подытожил он.