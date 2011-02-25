Польский премьер Туск планирует в ближайшее время посетить Украину
19:22, 25 февраля 2011Разное
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Варшава. Глава польского правительства Дональд ТУСК планирует в ближайшее время посетить с визитом Украину.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ сегодня на пресс-конференции в Варшаве.
“Вскоре в Киев полетит премьер-министр Дональд ТУСК”, - сказал он.
При этом министр заметил, что дата визита еще обсуждается.
Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время визита в Польшу в сентябре прошлого года пригласил Д.ТУСКА посетить Украину с визитом, который должен был, по предварительной информации, состояться в декабре 2010 года.
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