Польский премьер Туск планирует в ближайшее время посетить Украину

Варшава. Глава польского правительства Дональд ТУСК планирует в ближайшее время посетить с визитом Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ сегодня на пресс-конференции в Варшаве.

“Вскоре в Киев полетит премьер-министр Дональд ТУСК”, - сказал он.

При этом министр заметил, что дата визита еще обсуждается.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время визита в Польшу в сентябре прошлого года пригласил Д.ТУСКА посетить Украину с визитом, который должен был, по предварительной информации, состояться в декабре 2010 года.