Варшава. В Варшаве состоялось учредительное заседание Форума Украинско-польского партнерства.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, в заседании приняли участие министры иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО и Польши Радослав СИКОРСКИЙ, которые подписали соответствующую декларацию об учреждении форума и отметили его важную роль в улучшении двусторонних отношений.

К.ГРИЩЕНКО назвал Польшу стратегическим партнером Украины, что однозначно было подтверждено во время визита главы Украинского государства Виктора ЯНУКОВИЧА в Варшаву в начале февраля.

„Но любое стратегическое партнерство не может быть эффективным без привлечения интеллектуальной элиты, без привлечения тех, кто создает общественное мнение, кто влияет на мнение рядовых граждан”, - сказал министр.

Он выразил убеждение, что именно Форум Украинско-польского партнерства соберет таких людей.

Руководитель МИД Польши также положительно оценил создание форума, заметив, что он должен был бы начать действовать намного раньше.

„Очень доволен, что наш межправительственный диалог будет дополнен диалогом интеллектуалов, творцов, журналистов и деятелей культуры”, - сказал Р.СИКОРСКИЙ.

Он также поблагодарил К.ГРИЩЕНКО за помощь в эвакуации польских граждан из Ливии.

Министр также напомнил, что Польша с 1 марта этого года уменьшает плату за выдачу национальных виз для граждан Украины с 35 до 20 евро.

Сопредседатель форума от Польши, прежний вице-председатель Европейского парламента Януш ОНИШКЕВИЧ сказал, что новая форма сотрудничества будет способствовать улучшению диалога между украинцами и поляками, что также положительно повлияет на европейскую интеграцию Украины.

С украинской стороны форум возглавил президент Союза промышленников и предпринимателей Украины Анатолий КИНАХ, который поблагодарил министров за инициативу создания такой дискуссионной платформы.

„Мы договорились с господином ОНИШКЕВИЧЕМ, что в истории отношений наших народов и государств будем искать, в первую очередь, позитивы, и работать на перспективу, на позитивную преемственность, на передачу этого новым поколениям, как в Польше, так и в Украине”, - добавил он.

В работе Форума Украинско-польского партнерства будут принимать участие эксперты из обеих стран в разных сферах.