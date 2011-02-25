Главное на 25 февраля (вечер)

Финансы

Профицит платежного баланса Украины в январе составил 0,259 млрд. долл.

Профицит платежного баланса Украины в январе 2011 года составил 0,259 млрд. долл. по сравнению с дефицитом 1,057 млрд. долл. годом ранее.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, за указанный период профицит текущего счета сократился на 12% – до 0,282 млрд. долл. «Сальдо текущего счета вернулось к положительному значению впервые за последние полгода, чему в первую очередь способствовали сезонные факторы и наращивание физических объемов экспорта по традиционным статьям», – констатирует Нацбанк.

В январе 2011 года счет по капитальным и финансовым операциям платежного баланса был почти сбалансированным – «минус» 23 млн. долл., в отличие от января 2010 года, когда отток составил 1,4 млрд. долл. Улучшение состояния финансового счета в НБУ связывают с отсрочкой платежей по импорту в результате ожидания отмены пенсионного сбора с безналичных валютных операций.

В январе было зафиксировано превышение суммы погашения по долговым обязательствами над суммой привлечения во всех секторах экономики: государственном (73 млн. долл.), реальном (317 млн. долл.), банковском (555 млн. долл.). В итоге чистое погашение по кредитам и облигациям составляло 945 млн. долл. (в январе 2010 года – 825 млн. долл.).

Объем чистого притока прямых иностранных инвестиций составил 230 млн. долл., что на 39% выше, чем в январе 2010 года. Основным реципиентом выступал реальный (небанковский) сектор экономики.

В январе т.г. объем накопления наличной валюты вне банков составил 810 млн. долл., что на 55 млн. долл. меньше, чем в январе 2010 года.

Положительное сальдо сводного платежного баланса позволило продолжить процесс наращивания резервных активов. Их объем на конец января 2011 года достиг 35,1 млрд. долл., что обеспечивает финансирование импорта товаров и услуг на протяжении 5 месяцев будущего периода.

Справка УНИАН. Профицит платежного баланса Украины в 2010 году составил 5,096 млрд. долл. по сравнению с дефицитом 13,726 млрд. долл. в 2009 году.

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ЕБРР готов выделить 150 млн. евро на строительство объекта «Укрытие» на Чернобыльской АЭС

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заявляет о готовности Европейского банка реконструкции и развития выделить 150 млн. евро на строительство нового объекта "Укрытие" на Чернобыльской атомной электростанции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер заявил сегодня журналистам,

"Во время разговора со стороны Европейского банка реконструкции и развития прозвучало, что они готовы 150 млн. (евро) нам выделить, то есть, собственно, банк. Но нам нужно, чтобы и другие доноры, буду так их называть, отнеслись с пониманием к этой проблеме", - сказал В.ЛИТВИН.

По словам спикера, ранее прогнозировалось, что для строительства нового надежного укрытия и обеспечения безопасных условий работы для людей на месте аварии необходимо было около 1,2 млрд. евро. Вместе с тем, отметил В.ЛИТВИН, сегодня для этого требуется еще дополнительно 740 млн. евро. В.ЛИТВИН выразил надежду, что в ближайшее время удастся решить проблему с финансированием строительства объекта «Укрытие».

Справка УНИАН. 17 сентября 2007 года ГСП «Чернобыльская АЭС» и французский концерн Novarka подписали контракт на строительство нового безопасного конфайнмента над объектом «Укрытие» Чернобыльской АЭС.

Планировалось, что стоимость работ по сооружению НБК по контракту будет составлять 505 млн. долл., срок строительства объекта – 5 лет.

Концептуальный проект НБК в форме арки был разработан консорциумом Bechtel-Battelle-EDF с привлечением украинского подрядчика – консорциуму «КСК» в 2003 году. Проект получил положительное заключение «Укринвестэкспертизы» и был утвержден распоряжением Кабинета Министров Украины в июле 2004 года.

Основные характеристики НБК: ширина арки – 257 м, высота – 108 м, длина – 150 м. Проектный срок эксплуатации – 100 лет.

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НБУ с 1 марта сокращает время работы валютного межбанка

Национальный банк Украины (НБУ) сократил время работы валютного межбанковского рынка по пятницам и в предпраздничные дни на один час – до 16.00 по киевскому времени. Это предусмотрено постановлением правления НБУ от 25 февраля 2011 г. №45, текстом которого располагает УНИАН.

«Установить время функционирования Системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины Национального банка Украины в рабочие дни: с понедельника по четверг (включительно) - с 10.00 до 17.00 по киевскому времени; в пятницу и предпраздничные дни - с 10.00 до 16.00 по киевскому времени», - говорится в постановлении.

Постановление вступает в силу с 1 марта 2011 года.

На сегодня валютный межбанк работает до 17.00, независимо от дня недели.

Как сообщал УНИАН, объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) в январе т.г. составил 25 млрд. 380,1 млн. долл. США.

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Задолженность по зарплате в январе выросла на 10,4% – до 1,344 млрд. грн.

В Украине задолженность по выплате заработной платы в январе 2011 года выросла на 10,4% и на 1 февраля составила 1,344 млрд. грн.

Как сообщается на сайте Государственном комитете статистики Украины, данные приведены без учета наемных работников на статистически малых предприятиях и у физлиц-предпринимателей.

По данным статистики, самый высокий уровень задолженности (более 100 млн. грн.) на 1 февраля т.г. зафиксирован в трех областях Украины и в Киеве. В частности, в Донецкой области задолженность по зарплате на 1 февраля составила 251,748 млн. грн. (в течение января увеличилась на 7,8%), в Харьковской – 150,987 млн. грн. (рост на 18,1%), Луганской – 115,736 млн. грн. (рост на 5,1%) и в Киеве – 139,762 млн. грн. (рост на 22,2%).

В Госкомстате отмечают, что рост задолженности по выплате зарплаты с начала года зафиксирован в 19 областях Украины, а также в Севастополе, Киеве и АР Крым. Сокращение задолженности с начала года наблюдалось в 5 областях.

В частности, самый низкий уровень задолженности по зарплате на 1 февраля т.г. зафиксирован в Черновицкой области – 4,524 млн. грн. (рост на 43,5%), а также в Ивано-Франковской – 7,987 млн. грн. (сокращение на 0,2%), Ривненской – 8,218 млн. грн. (сокращение на 1,1%) и Севастополе – 9,374 млн. грн. (рост на 13,5%).

Справка УНИАН. В Украине задолженность по выплате заработной платы в 2009 году увеличилась на 23,9% и на 1 января 2010 года составила 1 млрд. 473 млн. 329 тыс. грн.

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Янукович намерен усилить надзор за банками на законодательном уровне

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ намерен усилить надзор за банками на законодательном уровне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в эфире, отвечая на вопросы украинцев в рамках проекта «Разговор со страной».

«Усовершенствование системы государственного надзора за банковской финансовой системой и небанковскими финансовыми учреждениями - это вопрос, который необходимо значительно сейчас усиливать на законодательном уровне. Есть целый ряд законов, которые будут направлены в данном направлении. Мы будем решать этот вопрос», - сказал Президент.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил стабильность нынешней курсовой и валютной политики государства.

Кроме того, он подчеркнул необходимость усиления защиты прав граждан и бизнеса, как клиентов финучреждений: «Мы сегодня делаем все, чтобы ограничить риски граждан, предприятий во время получения кредитов. По этому права наших граждан… надо защитить в отношениях с разными кредитными учреждениями. Этот вопрос, я бы сказал, уже практически отошел в прошлое, но он еще больной».

В.ЯНУКОВИЧ объяснил, что такие банки, как «Родовид Банк», банк «Надра», остаются проблемными, и проблемы данных банков необходимо решать так, чтобы не пострадали вкладчики.

Также Президент отметил, что средства по кредитованию Украины со стороны Международного валютного фонда направляются на укрепление финансовой системы страны.

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ТЭК

Украину призывают присоединиться к Инициативе прозрачности добывающих отраслей

Украину призывают присоединиться к Инициативе прозрачности добывающих отраслей (EITI).

Как заявил ZN.UA посол и председатель Представительства Европейского Союза в Украине Жозе-Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА, присоединение Киева к EITI станет важным шагом на пути интеграции в европейский энергорынок.

«EITI поддерживают десять стран ЕС, Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк, поскольку она является инструментом поддержки лучшего управления и подотчетности через проверку и полное обнародование платежей компаний и правительственных поступлений от нефтегазового и горнодобывающего секторов. В то же время, Инициатива прозрачности дает возможность создать взаимовыгодные ситуации для обеспечения поставок сырья в Европу, и потому также поддерживается в рамках Сырьевой инициативы ЕС», - сказал посол.

По словам Ж.М.ТЕЙШЕЙРЫ, «Украина является одним из ключевых энергетических партнеров ЕС, а с 1 января 2011 года является полноправным членом Энергетического содружества. Это важный шаг к интеграции Украины в европейский энергорынок. Одним из мероприятий, которые ваша страна должна будет осуществить в этом контексте, является надлежащий доступ к рыночной информации».

По его словам, это одна из причин, почему ЕС полностью поддерживает присоединение Украины к EITI. Другая заключается в том, что доходы от добычи полезных ископаемых — важный источник дохода многих государств, в частности и Украины: „Добыча нефти и газа также делает свой взнос в энергетический баланс вашей страны. А усиление прозрачности приведет к улучшению системы управления государственными финансами, принятию взвешенных решений и будет содействовать экономическому развитию Украины и большей подотчетности правительства“.

В свою очередь, посол Великобритании в Украине Ли ТЕРНЕР считает, что будущее членство Украины в EITI имеет огромные потенциальные преимущества: «Приближение вашей страны к целям и принципам этой организации усилит прозрачность и открытость в энергетическом секторе и может стать важным элементом преданности Украины задекларированным реформам энергосектора. Это также поможет привлечь значительные международные инвестиции в разведку и добычу и уменьшить зависимость Украины от импорта дорогих энергоносителей».

Помимо представителей Европы, за присоединение Украины к Инициативе выступает и МВФ. Как заявил постоянный представитель фонда в Украине Макс АЛЬЕР, «МВФ не только поддерживает участие стран в EITI, но и в каждом своем отчете относительно соблюдения Украиной требований меморандума с МВФ обязательно уделяет внимание действиям нашей страны в части внедрения Инициативы прозрачности».

Глава компании Shell в Украине Патрик Ван ДАЛЕ считает Инициативу прозрачности добывающих отраслей очень важной как для стран, которые к ней присоединяются, так и для компаний-инвесторов. По его мнению, именно страны, а не компании, такие как Shell, должны решать, как использовать эти доходы в интересах общества.

«Тем не менее, мы считаем, что все начинается с открытости таких компаний, как наша, в вопросе количества оплаченных нами платежей и с открытости правительства по отношению к использованию этих средств. EITI — это механизм, который дает возможность делать это эффективно. И именно поэтому может принести многочисленные выгоды Украине», — добавил глава Shell в Украине.

Принципиальным является то, что процесс заинтересованности и присоединения к Инициативе прозрачности — исключительно добровольное дело каждого правительства (страны). И именно правительство должно объявить о своем намерении присоединиться к EITI.

Инициативу прозрачности добывающих отраслей (ExtractiveIndustries Transparency Initiatives, EITI) поддерживают 33 страны и более 50 крупнейших мировых энергетических компаний. Реализация Инициативы прозрачности добывающих отраслей выгодна любой стране, поскольку чрезвычайно повышает уровень международного доверия к ней, улучшает доверие потенциальных инвесторов, способствует притоку инвестиций в добывающую и транспортную отрасли страны, а также повышает уровень энергетической безопасности государства.

Инициативу прозрачности добывающих отраслей украинское правительство официально поддержало еще 30 сентября 2009 года. Представители нынешнего правительства, в первую очередь премьер-министр Николай АЗАРОВ (в ноябре 2010 года), подтвердили готовность продолжить процесс присоединения Украины к EITI. В январе 2011 года во время общественных слушаний в Верховной Раде даже обсуждали тему прозрачности в сфере добычи углеводородов, в частности шла речь и о EITI. Однако дальше разговоров и деклараций дело EITI в Украине пока не пошло, отмечает ZN.ua.

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Цена украинской нефти на торгах УМВБ выросла на 6%

Средневзвешенная цена реализации украинской нефти 25 февраля на аукционных торгах №150 на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) увеличилась на 5,9%, или 340 грн. за тонну, по сравнению с предыдущим аукционом, – до 6130 грн. за тонну (с НДС).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УМВБ.

В сообщении отмечается, что на торгах было реализовано 186,630 тыс. тонн нефти на общую сумму 1 млрд. 144 млн. 41,9 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, средневзвешенная цена реализации украинской нефти 20 января на аукционных торгах №149 на УМВБ увеличилась на 20,1%, или 970 грн. за тонну, по сравнению с предыдущим аукционом, – до 5790 грн. за тонну (с НДС).

Справка УНИАН. Кабинет Министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.

Согласно ст. 3 Закона «О Государственном бюджете Украине на 2010 год», стартовая цена реализуемой на аукционах украинской нефти и газового конденсата должна определяться на основании таможенной стоимости нефти согласно данным Гостаможслужбы за 15 дней, предшествующих дате регистрации заявок на проведение биржевых торгов.

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Россия увеличивает пошлины на экспорт нефти до 365 долл. за тонну

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 марта 2011 года вырастет на 5,4%, или 18,4 доллара, – до 365 долларов за тонну с нынешних 346,6 доллара за тонну, а пошлина на льготируемую нефть Восточной Сибири и Северного Каспия увеличится до 150,4 доллара за тонну с нынешних 137,6 доллара за тонну.

Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано в пятницу в "Российской газете", передает РИА «Новости».

Документ предусматривает рост ставки вывозной таможенной пошлины на светлые нефтепродукты на 5,3% – до 244,6 доллара за тонну против действующих с 1 февраля т.г. 232,2 доллара за тонну и 170,4 доллара за тонну темных нефтепродуктов (рост на 5,3% по сравнению с нынешней ставкой в 161,8 доллара за тонну).

Постановление вступает в силу с 1 марта 2011 года.

На экспорт нефти на сжиженные углеводородные газы будет действовать пошлина в размере 150,2 доллара за тонну против нынешних 198,8 доллара за тонну (снижение на 48,6 доллара, или 24,5%).

Ранее, в феврале, с предложением установить данные ставки вывозных пошлин выступило Минэкономразвития.

Пошлины на экспорт нефтепродуктов рассчитывались по новой методике, которая была утверждена постановлением правительства РФ в конце декабря 2010 года.

Экспортные пошлины на нефть в РФ традиционно выше, чем на нефтепродукты. Размер пошлин корректируется ежемесячно.

В 2011 году пошлина на светлые нефтепродукты будет составлять 67% от пошлины на нефть, на темные – 46,7%, в 2012 году – соответственно 64% и 52,9% от пошлины на нефть.

Ранее руководитель департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития Виталий ГУДИН сообщал, что РФ может в феврале ввести новые коэффициенты для пошлин на экспорт нефтепродуктов.

По данным министерства, в 2011 и в 2012 годах планируется постепенное сближение коэффициентов с тем, чтобы в 2013 году выйти на единый коэффициент – пошлина на нефтепродукты будет составлять 60% от пошлины на нефть.

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Беларусь повышает ставки экспортных пошлин на нефтепродукты

Беларусь повысит ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с 1 марта 2011 года.

Об этом сообщили в аппарате Совета министров Белоруссии, передает РИА "Новости".

Правительство приняло соответствующее постановление в четверг.

Ставка вывозной таможенной пошлины на 1 тонну сырой нефти с 1 марта текущего года составит 365 долларов, нефти с содержанием серы - 150,4 доллара.

На светлые нефтепродукты будет установлена пошлина в размере 244,6 долларов за 1 тонну. Пошлина на темные нефтепродукты составит 170,4 доллара, на пропан, бутаны, этилен, пропилен, бутилен и бутадиен, прочие сжиженные газы - 150,2 доллара, нефтяной вазелин, минеральные воски и аналогичные продукты - 170,4 доллара.

Кроме того, ставка вывозной таможенной пошлины на 1 тонну нефтяного кокса и битума, прочих остатков от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, будет также равна 170,4 доллара, бензола, толуола, ксилолов - 244,6 долларов.

Согласно подписанному в начале декабря белорусско-российскому межправительственному соглашению, с начала 2011 года была отменена пошлина на российскую нефть для Беларуси в обмен на зачисление в бюджет РФ пошлин с экспортируемых из Белоруссии нефтепродуктов.

Соглашением установлены новые условия поставки нефти и нефтепродуктов в Беларусь, а также урегулированы вопросы взимания и перечисления в бюджет России вывозных таможенных пошлин при вывозе с территории Беларуси за пределы Таможенного союза нефти сырой и отдельных товаров из углеводородного сырья.

Таким образом, введен новый механизм уплаты и зачисления экспортных пошлин. Он предусматривает, что пошлина от экспорта белорусской сырой нефти поступает в бюджет страны, а пошлина от экспорта нефтепродуктов - в бюджет РФ.

Напомним, Беларусь является крупным поставщиком нефтепродуктов в Украину. ООО «БНК-Украина», дочерняя компания ЗАО «Белорусская нефтяная компания» (БНК), планирует в 2011 году, в случае неизменности условий для бизнеса в Украине, поставить в страну около 2 млн. тонн нефтепродуктов.

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Агро

Янукович: Украина в течение года-двух перестанет импортировать сахар

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ рассчитывает на то, что Украина в течение года-двух перестанет импортировать сахар и повысит объемы собственного производства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент заявил сегодня в эфире, отвечая на вопросы украинцев в рамках проекта «Разговор со страной».

«Программа поддержки сахарной отрасли будет действовать в стране, и мы обязательно сделаем так, чтобы в ближайшее время, год-два, чтобы мы уже не импортировали сахар в страну», – сказал он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, «вместо того чтобы поддерживать сахарную отрасль, мы из года в год ее уничтожаем». «Мне кажется, если я помню, у нас было около 50 сахарных заводов, а сейчас в лучшем случае их осталась половина», – отметил он.

Президент также напомнил, что в прошлом году Украина импортировала 300 тыс. тонн сахара. На сегодня в парламент поступил законопроект относительно импорта в текущем году еще около 300 тыс. тонн сахара. «Это означает, что мы не планируем роста производства сахара. Это очень плохо. Я обязательно возьму этот вопрос под свой контроль и с сахаропроизводителями обязательно встречусь», – заверил В.ЯНУКОВИЧ.

Кроме того, Президент пообещал дать поручение министру аграрной политики Николаю ПРИСЯЖНЮКУ, чтобы он встретился с производителями сахара и согласовал программу поддержки сахарной отрасли с общественными организациями.

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Янукович надеется, что с 2012 года в Украине заработает рынок земли

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ надеется, что с 2012 года в Украине заработает рынок земли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня в прямом эфире шести телеканалов в рамках проекта «Разговор со страной», отвечая на вопросы граждан.

Президент подчеркнул, что теневая приватизация земли и использование земельных ресурсов в Украине достигли угрожающих форм и размеров, поэтому необходимо быстро завершать земельную реформу, которая длится много лет.

«Мы сегодня готовим земельную реформу, которая создаст рынок сельскохозяйственной земли и правила ее использования, и товаропроизводитель там будет занимать надлежащее место», - сказал он.

Глава государства заметил, что обычно земельная реформа в странах длится по 2-3 года, но, учитывая, сколько времени уже потеряла Украина, в нашем государстве этот процесс нужно ускорить.

«Это моя позиция. Я думаю, что в 2011-2012 годах мы должны подойти к решению этих вопросов, чтобы в 2012 году начал работать рынок земли», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент пообещал, что уже в этом полугодии будет сформирована и вынесена на обсуждение общественности программа реформ в земельной сфере.

Кроме того, в ходе программы В.ЯНУКОВИЧ принял приглашение многодетного фермера из Черкасской области приехать к нему в гости, пообещав привезти с собой всех высокопоставленных чиновников, которые отвечают за реформирование земельных отношений, а также за поддержку многодетных семей, чтобы чиновники увидели, как живет семья этого фермера и услышали, что фермер думает о государственной поддержке таких граждан, как он.

«Вы не готовьтесь, мы все привезем с собой… Думаю, сало и лук найдется», - пошутил Президент.

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Строительство

КГГА не может договориться с “Киевэнерго” из-за коллизии в нормативных госактах

Начальник Главного управления ценовой политики Киевской горгосадминистрации Василий ЯСТРУБИНСКИЙ заявляет, что руководство столицы не может договориться с компанией “Киевэнерго” в вопросе определения ее производителем услуг тепла и горячего водоснабжения из-за коллизии в государственных нормативных актах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯСТРУБИНСКИЙ сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, в соответствии с законом о жилищно-коммунальных услугах, органы местного самоуправления утверждают тарифы производителям и исполнителям коммунальных услуг.

“Мы эти тарифы утвердили. Вместе с тем, в Киеве на протяжении почти 7 лет исполнитель услуг не определен. Киевсовет в свое время определил исполнителя услуг, но это решение было отменено в судебном порядке”, - отметил В.ЯСТРУБИНСКИЙ.

Согласно его объяснению, основанием для отмены этого решения стало то, что МинЖКХ издало приказ о порядке определения исполнителя услуг, в соответствии с которым исполнителем услуг может быть определен субъект предпринимательской деятельности, который дал согласие на выполнение коммунальных услуг или на их производство.

“И создалась коллизия: есть предприятие, которое владеет коммунальным оборудованием, где производится коммунальная услуга, где идет регулирование как качественных параметров, так и количественных. Коллизия заключается в том, что организация, которая непосредственно влияет на качество услуг, на сегодня может занять позицию: не признавать себя ни производителем, ни исполнителем... А мы ничего сделать не можем, несмотря на то, что на протяжении 6 лет городская власть обращалась в министерство, Кабинет министров, Антимонопольный комитет, Минюст, ко всем. А воз и ныне там”, - заявил В.ЯСТРУБИНСКИЙ.

Вместе с тем, по его словам, вопрос сейчас “заострился”, и КГГА, и лично председатель госадминистрации Александр ПОПОВ решают его.

“И я думаю, что мы все же сумеем внести изменения в этот приказ или будут приняты какие-то другие нормативные документы, которые позволят определить исполнителя услуг в Киеве, что даст возможность жителям-потребителям заключить соглашения непосредственно с теми субъектами, которые производят и предоставляют коммунальные услуги, имеется в виду отопление, горячая вода, холодная вода и водоотвод”, - сказал В.ЯСТРУБИНСКИЙ.

Он выразил уверенность, что признание компанией “Киевэнерго” себя исполнителем услуг даст возможность существенно увеличивать свои поступления. “И непонятно, почему отказываются фактически от дополнительных средств”, - добавил он.

На вопрос УНИАН, почему КГГА не может разорвать договор с “Киевэнерго”, если компания не хочет признать себя производителем и передать теплосети КП “Киевтеплокоммунэрего”, В.ЯСТРУБИНСКИЙ ответил: “Потому что здесь задействованы как администрация, так и депутатский корпус (Киевсовета). Я не готов дать исчерпывающий ответ на этот вопрос”.

Как сообщал УНИАН, в июле 2010 года заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК заявлял, что на следующей неделе Киевская горгосадминистрация и «Киевэнерго» планируют окончательно решить вопрос относительно определения официального производителя услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению в Киеве. Он отметил наличие лишь двух возможных вариантов: или производителем становится «Киевэнерго», или коммунальное предприятие «Киевтеплокоммунэрего».

По его словам, если сегодня компания «Киевэнерго» имеет на своем балансе теплопункты, то она должна быть производителем горячей воды и предоставлять жителям эту услугу, а следовательно, быть исполнителем этих услуг. «Или мы забираем в коммунальную собственность все эти теплопункты, и тогда коммунальное предприятие будет предоставлять услуги жителям города. Я думаю, что эти спекуляции нужно уже заканчивать, и мы, думаю, в ближайшее время этот вопрос решим», - заявил А.МАЗУРЧАК.

25 октября 2010 года тогдашний первый заместитель председателя горгосадминистрации А.ПОПОВ выразил убеждение, что город в ближайшее время должен пересмотреть формат сотрудничества с компаниями “Киевэнерго” и “Киевводоканал”.

В ноябре прошлого года при КГГА была создана рабочая группа по изучению вопроса предоставления в концессию объектов электроэнергетики и объектов в сфере теплоснабжения, которые принадлежат к коммунальной собственности территориальной общины города.

21 февраля фракция Виталия КЛИЧКО «УДАР» в Киевсовете заявила, что требует разорвать договор между КГГА и «Киевэнерго». Заместитель председателя фракции Наталия НОВАК напомнила, что еще в 2007 году между столичной властью и «Киевэнерго» был заключен договор, согласно которому в управление этой компании передали оборудование, теплосети, ТЭЦ, другие объекты инфраструктуры столицы. Вместо этого, по ее словам, «Киевэнерго» обещала признать себя исполнителем и производителем жилищно-коммунальных услуг. Однако до сих пор такое существенное условие договора не выполнено.

“Как следствие, компания зарабатывает средства, пользуясь имуществом киевлян, но не несет никакой ответственности за качество предоставленных услуг, перебои с отоплением и снабжением горячей воды и тому подобное. К тому же, «Киевэнерго» фактически не вкладывает никаких средств в модернизацию сетей, которые сегодня находятся в критическом состоянии», - отметила Н.НОВАК.

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Международные отношения

В Варшаве состоялось учредительное заседание Форума Украинско-польского партнерства

Варшава. В Варшаве состоялось учредительное заседание Форума Украинско-польского партнерства.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, в заседании приняли участие министры иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО и Польши Радослав СИКОРСКИЙ, которые подписали соответствующую декларацию об учреждении форума и отметили его важную роль в улучшении двусторонних отношений.

К.ГРИЩЕНКО назвал Польшу стратегическим партнером Украины, что однозначно было подтверждено во время визита главы Украинского государства Виктора ЯНУКОВИЧА в Варшаву в начале февраля.

„Но любое стратегическое партнерство не может быть эффективным без привлечения интеллектуальной элиты, без привлечения тех, кто создает общественное мнение, кто влияет на мнение рядовых граждан”, - сказал министр.

Он выразил убеждение, что именно Форум Украинско-польского партнерства соберет таких людей.

Руководитель МИД Польши также положительно оценил создание форума, заметив, что он должен был бы начать действовать намного раньше.

„Очень доволен, что наш межправительственный диалог будет дополнен диалогом интеллектуалов, творцов, журналистов и деятелей культуры”, - сказал Р.СИКОРСКИЙ.

Он также поблагодарил К.ГРИЩЕНКО за помощь в эвакуации польских граждан из Ливии.

Министр также напомнил, что Польша с 1 марта этого года уменьшает плату за выдачу национальных виз для граждан Украины с 35 до 20 евро.

Сопредседатель форума от Польши, прежний вице-председатель Европейского парламента Януш ОНИШКЕВИЧ сказал, что новая форма сотрудничества будет способствовать улучшению диалога между украинцами и поляками, что также положительно повлияет на европейскую интеграцию Украины.

С украинской стороны форум возглавил президент Союза промышленников и предпринимателей Украины Анатолий КИНАХ, который поблагодарил министров за инициативу создания такой дискуссионной платформы.

„Мы договорились с господином ОНИШКЕВИЧЕМ, что в истории отношений наших народов и государств будем искать, в первую очередь, позитивы, и работать на перспективу, на позитивную преемственность, на передачу этого новым поколениям, как в Польше, так и в Украине”, - добавил он.

В работе Форума Украинско-польского партнерства будут принимать участие эксперты из обеих стран в разных сферах.

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Польша надеется на подписание Украиной соглашения об ассоциации с ЕС до 2012 года

Варшава. Польша надеется на подписание Украиной соглашения об ассоциации с Европейским Союзом во время польского председательствования в ЕС во второй половине текущего года.

Об этом сказал министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Константином ГРИЩЕНКО сегодня в Варшаве.

«Мы были бы счастливы, если бы соглашение об ассоциации было подписано во время нашего президентства, но это не только от нас зависит», - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о шансах подписания соглашения о свободной торговле между Украиной и ЕС до конца этого года.

Министр отметил, что сроки подписания документа зависят больше от решений украинской власти и Евросоюза, которые ведут переговоры об условиях свободной торговли.

Р.СИКОРСКИЙ заверил, что Польша всецело будет способствовать подписанию документа. «Если есть какие-то конкретные дела, где можно приблизить позиции Украины и ЕС, то Польша будет использовать свое влияние», - отметил он.

По словам Р.СИКОРСКОГО, режим свободной торговли усиливает конкуренцию, которая, с одной стороны, угрожает национальным производителям, но из другого, создает большие перспективы в будущем.

Министр отметил, что ВВП Польши благодаря рыночным и демократическим реформам за последние 20 лет выросло в шесть раз, и назвал это «гигантским успехом».

Р.СИКОРСКИЙ также напомнил, что польская экономика, несмотря на мировой экономический кризис, в 2009 году развивалась быстрее всех среди 27 государств Евросоюза, а в 2010 году по темпам роста заняла второе место среди стран объединения.

Как известно, соглашение о свободной торговле должно стать основной частью соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

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Польский премьер Туск планирует в ближайшее время посетить Украину

Варшава. Глава польского правительства Дональд ТУСК планирует в ближайшее время посетить с визитом Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ сегодня на пресс-конференции в Варшаве.

“Вскоре в Киев полетит премьер-министр Дональд ТУСК”, - сказал он.

При этом министр заметил, что дата визита еще обсуждается.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время визита в Польшу в сентябре прошлого года пригласил Д.ТУСКА посетить Украину с визитом, который должен был, по предварительной информации, состояться в декабре 2010 года.

УНИАН