Анонс на 28 февраля

* Начнется заседание Согласительного совета ВРУ.

* Состоится семинар на тему: «Актуальные вопросы основных видов налогов. Нормы Налогового кодекса Украины. Единый социальный взнос”. В работе примут участие руководители и ведущие специалисты ГНИ в Подольском районе г. Киева, Подольской РГА и Пенсионного фонда Подольского района г. Киева. Организатор: ГНИ в Подольском районе г. Киева.

* Пресс-конференция на тему: “Правительство Азарова: первый год реформ”. Будут рассматриваться итоги первого года реформ, анонсированных Президентом Украины на 2010-2014 гг. и начатых КМУ под руководством Н.Азарова. Будут политически и экономически оценены налоговая, бюджетная, судебная, административная реформы и проанализированы перспективы пенсионной реформы, реформы ЖКХ, здравоохранения и т.д. Участники: Владимир Олийнык, народный депутат, фракция ПР; Андрей Павловский народный депутат, фракция БЮТ; Алла Александровская, народный депутат, фракция КПУ. Модератор - Оксана Ващенко, директор ИА ГолосUA.

* Пресс-конференция председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталии Королевской на тему: «Малый и средний бизнес: есть ли свет в конце тоннеля?»

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Почему Фонд социального страхования по временной потере работоспособности не платит больничные?». В работе примет участие председатель Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины, председатель на Собрании представителей всеукраинских профсоюзов и профсоюзных объединений, которые не входят в состав Федерации профсоюзов Украины Вячеслав Рой. С начала года Фонд задолжал только по этому виду социальной помощи более 400 миллионов гривен.