Акимова назвала приоритетные реформы 2011 года

Заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА заявляет, что приоритетом реформ власти в этом году станет АПК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время эфира "Большой политики с Евгением Киселевым".

"Одним из направлений реформ в этом году станет подготовка всего до 1 января 2012 года, чтобы разблокировать рынок сельскохозяйственных земель", - добавила И.АКИМОВА. Кроме того, по ее словам, Украина должна заниматься диверсификацией нашей промышленности и нашей сферы услуг. "Отойти от дерегуляции невозможно. Вот почему мы для себя избрали одним из главных приоритетов 2011 года продолжение дерегуляции", - сказала она. По словам И.АКИМОВОЙ, это мощный инструмент для борьбы с коррупцией.

Кроме того, добавила она, в текущем году будут осуществлены реформы сферы здравоохранения и образования.