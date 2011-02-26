Госдума РФ ратифицировала соглашение между Россией и Украиной об охране космических технологий

Москва. Государственная дума России ратифицировала соглашение между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о мерах по охране технологий в связи с сотрудничеством в области исследования и использования космического пространства в мирных целях и в создании и эксплуатации ракетно-космической и ракетной техники.

Как передает корреспондент УНИАН в РФ, «за» проголосовали 444 российский депутатов.

Соглашение было подписано в Москве 11 июня 2009 года. Его целью является создание необходимых правовых и организационных условий для дальнейшего развития кооперационных связей между российскими и украинскими организациями ракетно-космической промышленности в соответствии с требованиями обеспечения правовой и физической защиты подлежащих вывозу (экспорту) контролируемых изделий РКТ и охраны относящихся к ним технологий на территории второго государства.

Документ предусматривает, что правительство государства - импортирующей стороны будет официально подтверждать обязательства своего конечного пользователя не допускать каких-либо не санкционированных экспортером действий в отношении охраняемых изделий и технологий.

В соответствии с соглашением, будет обеспечено постоянное сопровождение вывезенных изделий на территории второго государства персоналом от экспортирующей стороны и безусловный возврат охраняемых изделий в случае отзыва экспортной лицензии.

Предусмотрен механизм по недопущению необоснованного вмешательства различных госслужб на территории государства - импортирующей стороны в порядок обращения с ввезенными охраняемыми изделиями и технологиями.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 17 декабря 2009 года ратифицировала соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о мерах по охране технологий в связи с сотрудничеством в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях и в создании и эксплуатации ракетно-космической и ракетной техники.