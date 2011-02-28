Россия и Украина намерены подписать соглашение по перевооружению ЧФ - министр обороны РФ

Россия и Украина намерены подписать новое соглашение по перевооружению Черноморского флота РФ.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщил журналистам во Владивостоке министр обороны РФ Анатолий СЕРДЮКОВ.

"Мы на самом деле обсуждаем этот вопрос, мы пытаемся сформулировать новые положения этого соглашения", - сказал А.СЕРДЮКОВ.

Принявший участие во встрече с журналистами глава Минобороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ, в свою очередь, подчеркнул, что проблем с перевооружением ЧФ нет только потому, что этот вопрос изложен в соглашении от 1996 года об условиях базирования флота на Украине. "Мы действуем в рамках этого договора, все остальное - это предмет переговоров", - сказал М.ЕЖЕЛЬ.

А.СЕРДЮКОВ согласился с этим, отметив лишь, что соглашение есть, только читают его стороны по-разному. Именно поэтому, по его словам, и назрела необходимость подписания новых документов.

Согласно действующим договоренностям, перевооружение ЧФ возможно с согласия Украины.

Президенты РФ и Украины 21 апреля 2010 года в Харькове подписали соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет (до 2042) с возможной пролонгацией еще на пять лет.