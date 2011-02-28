Главное на 28 февраля (день)

Промышленность

Государственное предприятие «Антонов» (г. Киев) завершило комплекс работ по сертификации регионального пассажирского самолета нового поколения Ан-158.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил председатель правления ГАК «Антонов» Дмитрий КИВА на торжественной церемонии по этому поводу, прошедшей на ГП "Антонов".

Самолет получает сертификаты межгосударственного авиационного комитета стран СНГ и Госавиаадминистрации Украины на соответствие авиационным правилам АП-25, гармонизированным с соответствующими американскими правилами FAR-25 и европейскими CS-25.

Таким образом, самолет Ан-158 сертифицирован для перевозки 99 пассажиров на расстояние 2,5 тыс. км или 86 пассажиров на 3,1 тыс. км.

На заседании Совета директоров ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) 25 февраля было принято решение об избрании Михаила ПОГОСЯНА президентом ОАК.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации.

В соответствии с Уставом ОАО «ОАК», президент избирается сроком на 5 лет и является единоличным исполнительным органом и председателем Правления Объединенной авиастроительной корпорации.

«Задачи, которые стоят сегодня перед Объединенной авиастроительной корпорацией, определены и не претерпят радикальных изменений. Мы должны укрепить лидирующие позиции России на мировом рынке боевых самолетов и стать одним из лидеров в области гражданской авиатехники с увеличением доли гражданской продукции до 60-70%», - отметил М.ПОГОСЯН, добавив, что, к сожалению, темпы реализации этих задач несколько отстают от намеченных планов.

В то же время он отметил, что, начиная с 2006 года, была проделана большая работа по структурированию бизнеса корпорации и финансовому оздоровлению целого ряда предприятий ОАО «ОАК».

Финансы

Дефицит бюджета Российской Федерации в 2011 году составит около 2%, несмотря на высокие цены на нефть.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил министр финансов России Алексей КУДРИН сегодня на встрече с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.

Он отметил, что в 2011 году правительство России собиралось потратить остатки Резервного фонда, но поскольку ценовая конъюнктура на нефть хорошая, этими средствами пользоваться не будет. Кроме того, часть заимствований, которые остаются высокими, будут перекрыты дополнительными доходами.

«Мы ещё раз подтвердим, что нам не нужно столько заимствований. Мы держим ситуацию под контролем, но с учётом ситуации на внутреннем рынке, недопущения избыточного прироста денег (даже если это от нефти), мы частично сохраним заимствования, и дефицит у нас всё равно сохранится. Может быть, это будет около двух или меньше процентов, но всё равно нам часть нашего дефицита нужно погасить с помощью заимствований», – сказал А.КУДРИН.

В то же время он отметил, что часть резерва может даже увеличиться за счёт этих средств от нефти. «Мы предполагаем, что примерно до 1 трлн. 450 млрд. руб. нарастёт Резервный фонд. Впервые после кризиса мы возвращаемся к накоплению резерва, что на самом деле очень важно, поскольку риски мирового рынка сохраняются и цена на нефть сегодня находится в очень высокой точке, по сути, в одной из самых высоких за всю историю наблюдений. Поэтому мы должны быть всегда готовы к тому, что если цена на нефть упадёт, потребуется резерв для обеспечения всех социальных расходов», – отметил министр финансов РФ.

В четверг, 3 марта, Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект “Об основах предотвращения и противодействия коррупции в Украине”, поданный Президентом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Спикер пригласил руководителей фракций и председателей двух профильных комитетов сегодня в 14.00 собраться у него в кабинете, чтобы обсудить поправки к этому законопроекту, поскольку их очень много - свыше 400.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что данный законопроект «очень ответственный, и поэтому нужно голосовать каждую статью, каждый раздел».

Фонд государственного имущества Украины подписал 25 февраля с учредителями ЧАО "Авиакомпания МАУ" договоры купли-продажи 61,58% госпакета акций авиакомпании за 287 млн. 229 тыс. грн..

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Так, в соответствии с подписанными договорами, UIA Beteiligungsgesellschaft mbH приобрело дополнительно 36,09% акций ЧАО "МАУ", UIA Holding GmbH - 15,91%, Capital Investment Project - 9,58%.

Покупатели обязались полностью оплатить акции в течение 60 дней.

Фонд госимущества со своей стороны внес в договоры купли-продажи обязательства в социальной и финансово-хозяйственной деятельности, которые предусматривают, в частности, обеспечение развития сети среднемагистральных маршрутов, программы обновления парка самолетов, создание новых рабочих мест, развитие новых технологий и пр.

Кабинет министров Украины увеличил выплаты при рождении ребенка.

Это предусмотрено правительственным постановлением (от 23 февраля 2011 г. №155), текст которого размещен на официальном сайте Кабмина.

Согласно документу вносятся изменения в порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми.

В частности, помощь при рождении ребенка, который родился после 31 января 2010 года, назначается в сумме, кратной 22 размерам прожиточного минимума – на первого ребенка, кратной 45 прожиточным минимумам – на второго и кратной 90 прожиточным минимумам – на третьего и каждого следующего ребенка.

Учитывая, что с 1 января 2011 года размер прожиточного минимума для детей до 6 лет составляет 816 грн., то на сегодня сумма государственной помощи при рождении ребенка будет составлять 17,952 тыс. грн. на первого ребенка, 36,72 тыс. грн. – на второго, 73,44 тыс. грн. – на третьего и каждого следующего ребенка.

Выплата помощи при рождении ребенка осуществляется один раз в размере 9 прожиточных минимумов, остальная сумма помощи выплачивается частями в течение 12 месяцев, на второго ребенка – 24 месяцев, на третьего и каждого следующего – 36 месяцев.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9350/7,9385, к 12:00 цены выросли до 7,9410/7,9460 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2742/0,2745, к 12:00 цены поднялись до 0,2749/0,2750. В России курс доллар-рубль понизился, и к 12:00 установился на уровне 28,8925 (-0,0115).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3766/1,3768, а к 12:00 выросли до 1,3827/1,3829.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,9230/10,9305, к 12:00 цены ушли вверх - 10,9770/10,9900.

(УНИАН)