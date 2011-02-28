Главное на 28 февраля (вечер)

Финансы

Номинальный ВВП Украины по итогам 2010 года составил 1,086 трлн. грн.

По предварительным данным, номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины по итогам 2010 года составил 1 трлн. 086,935 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

Как сообщал УНИАН, по оперативным данным, рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в IV квартале 2010 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 3%, в 2010 году против 2009 г. – 4,2%.

Рост ВВП в IV квартале 2010 года против III квартала 2010 года с учетом фактора сезонности составил 1%.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, валовой внутренний продукт Украины за IІI квартал 2010 года по сравнению с III кварталом 2009 года (в постоянных ценах 2007 г.) составил 103,4%.

Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2009 года составило 15,1% по сравнению с 2008 годом.

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Госбюджет Украины в январе сведен с дефицитом 942,4 млн. грн.

Государственный бюджет Украины в январе 2011 года сведен с дефицитом 942,4 млн. грн., что на 42%, или 679,6 млн. грн., меньше, чем в январе 2010 года.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, доходы госбюджета составили 18,352 млрд. грн., а расходы и кредитование за вычетом погашения – 19,294 млрд. грн.

Дефицит госбюджета в январе т.г. был профинансирован за счет внешних источников заимствования на 828,9 млн. грн., внутренних источников заимствования – на 113,5 млн. грн., небанковских учреждений – на 104,4 млн. грн., поступлений от приватизации госимущества – на 9,1 млн. грн.

Справка УНИАН. Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» доходы госбюджета предусмотрены на уровне 281,464 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда – 238,581 млрд. грн., доходы специального фонда – 42,883 млрд. грн.

Расходы госбюджета Украины на 2011 год – 321,920 млрд. грн., в том числе расходы общего фонда – 279,087 млрд. грн., расходы специального фонда – 42,833 млрд. грн.

Предельный объем дефицита государственного бюджета – 38,843 млрд. грн., предельный объем государственного долга на 31 декабря 2011 года – 375,643 млрд. грн.

Госбюджет Украины включает общий фонд, куда направляются общегосударственные налоги и сборы и из которого финансируются основные расходы, и специальный фонд, средства которого имеют целевое назначение.

При этом дефицит госбюджета рассчитывается как разница суммы его доходов и возвращенных в бюджет кредитов, а также расходов и выданных из госбюджета кредитов.

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НБУ предоставил для обсуждения проект инструкции о финансовой отчетности банков

Национальный банк Украины (НБУ) предоставил для обсуждения проект Инструкции о порядке составления и обнародования финансовой отчетности банков Украины, текстом которой располагает УНИАН.

Документом, в частности, предусмотрено, обязать банки составлять финотчетность на основании международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).

Согласно инструкции, которая действует на сегодня, банки могут также раскрывать информацию в финансовой отчетности в соответствии с национальными положениями (стандартов) бухгалтерского учета.

В проекте Инструкции также учтены изменения, которые были внесены в МСФО.

Свои предложения к проекту банки должны подать до 5 марта 2011 года.

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ТЭК

НКРЭ повысила розничные тарифы на электроэнергию на 2,4%

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) повысила розничные тарифы на электроэнергию для потребителей энергопоставляющих компаний на март 2011 года на 2,4% по сравнению с установленными для января т.г.

Об этом УНИАН сообщили в комиссии со ссылкой на постановление регулятора №288 от 24 февраля т.г.

В частности, тарифы для потребителей первого класса напряжения с 1 марта возрастут на 2,35% – до 61,76 коп. за кВт/час (без НДС), для потребителей второго класса – на 2,39%, до 77,44 коп. за кВт/ч (без НДС).

Таким образом, в первом квартале 2011 года розничный тариф для промышленных и приравненных к ним потребителей, а также для бюджетных организаций вырос на 11,7% на первом классе и на 12,8% – на втором классе.

При этом уровень прогнозной оптовой цены с начала года вырос на 11,8% по сравнению с установленными для декабря 2010 года – до 561,9 грн. за МВт/ч.

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НКРЭ пересмотрела прогнозную оптовую цену на март

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) скорректировала показатель прогнозной оптовой цены на март, повысив ее на 4% – до 561,9 грн. за МВт/ч против 545,7 грн. за МВт/ч, предусмотренных прежним постановлением регулятора.

Об этом УНИАН сообщили в НКРЭ со ссылкой на постановление комиссии №262 от 23 февраля т.г.

Указанным постановлением регулятор отменил свое прежнее постановление №259 от 22 февраля т.г.

Таким образом, с начала года прогнозная оптовая цена выросла на 6,6% – с 527,12 грн. за МВт/ч, установленных для января, до 561,9 грн. за МВт/ч для марта.

Как сообщал УНИАН, НКРЭ прогнозирует, что в 2011 году прогнозная оптовая цена электроэнергии на Оптовом рынке электроэнергии в Украине вырастет на 15-17%.

Справка УНИАН. Прогнозная оптовая рыночная цена электроэнергии рассчитывается с учетом предполагаемой структуры ее производства и объемов дотационных сертификатов. Энергоснабжающие компании учитывают прогнозную рыночную цену электроэнергии при расчете розничных тарифов.

В 2010 году уровень прогнозной оптовой цены вырос на 13,8% – с 441,4 грн., установленных для января, до 502,5 грн. за МВт/ч (без НДС) в декабре.

За 2009 год уровень прогнозной оптовой цены вырос на 8,7% – с 395,17 грн., установленных для января, до 428,55 грн за МВт/ч (без НДС) в декабре.

Прогнозная оптовая цена электроэнергии в 2008 году выросла на 46,3% – с 270,12 грн., установленных для января, до 395,17 грн. за МВт/ч (без НДС) в декабре.

В 2007 году прогнозная оптовая рыночная цена на электроэнергию выросла на 20,9% – до 264,82 грн. за МВт/ч (без НДС).

Прогнозная оптовая рыночная цена на электроэнергию в 2006 году выросла на 16,05% – с 185,14 грн. до 219 грн. за МВт/ч (без НДС).

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«Газпром»: поставки газа в Украину в феврале на 1 млрд. куб. м превысили контрактные обязательства

Москва. Поставки российского газа в Украину в феврале на 1 млрд. кубометров газа превысили контрактные обязательства.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром» по итогам сегодняшней рабочей встречи в Москве председателя правления ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА и министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО. Во встрече также принял участие председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН.

«Стороны обсудили вопросы, связанные с дальнейшим укреплением стратегического сотрудничества России и Украины в газовой сфере. Речь также шла о текущих поставках газа в Украину. Было отмечено, что, по оперативным данным, «Газпром» по просьбе НАК «Нафтогаз Украины» поставил в феврале примерно на 1 миллиард кубометров газа больше, чем предусмотрено контрактом», - говорится в сообщении.

На встрече был рассмотрен план мероприятий по реализации Меморандума между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» о создании совместного предприятия для добычи метана из угольных пластов.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля на пресс-конференции в Москве А.МИЛЛЕР сообщил, что в связи с холодами ОАО «Газпром» поставляет газ в Украину сверх предусмотренных контрактом объемов.

«Мы в полном объеме удовлетворяем объемы поставок газа в Европу по тем заявкам, которые мы ежесуточно получаем. Сейчас и в Украине достаточно холодно, и мы поставляем даже дополнительные объемы сверх контракта», – сказал А.МИЛЛЕР.

Справка УНИАН. Законтрактованный НАК "Нафтогаз Украины" объем российского газа на 2011 год – 40 млрд. куб. м.

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Соцполитика

В 2010 году принудительно взыскано почти 180 млн. грн. долгов по зарплате – Минюст

В 2010 году Государственная исполнительная служба Министерства юстиции взыскала с предприятий и организаций в принудительном порядке по судебным решениям почти 180 млн. гривень задолженности по заработной плате и другим выплатам, связанным с трудовыми правоотношениями.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

По данным ведомства, по сравнению с 2009 годом, взыскано средств на 24 млн. грн. или 15,4% больше. В то же время исполнительных документов этой категории в течение 2010 года поступило на 7,8% меньше, чем в 2009 году.

С начала 2011 года наибольшие суммы задолженности по зарплате и другим выплатам, связанным с трудовыми правоотношениями, касаются работников угольной промышленности, военнослужащих, работников сельскохозяйственных предприятий, работников бюджетных учреждений.

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Задолженность фонда соцстрахования по больничным составляет 450-480 млн. грн.

Задолженность Государственного фонда общеобязательного социального страхования по временной утрате трудоспособности по больничным перед работодателями составляет, по оценкам независимых профсоюзов, около 450-480 млн. грн.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины, председатель на Собрании представителей всеукраинских профсоюзов и профсоюзных объединений, не входящих в состав Федерации профсоюзов Украины, Вячеслав РОЙ.

По его словам, такая задолженность создалась вследствие ухудшения бюрократической системы прохождения средств из фонда к работодателю.

Также он напомнил, что ранее вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО подтвердил наличие соответствующей задолженности в сумме 400 млн. грн.

Как отметил В.РОЙ, предпринимателей лишили права получить частично возмещение больничных, поскольку изменилась процедура возмещения. «В текущем году в связи с принятием закона изменился порядок выплат. До этого работодатель полностью оплачивал за свой счет 5 дней, другие, например, 5 дней, если человек 10 дней проболел, ему фонд социального страхования возмещал…», - сказал он. Сегодня же работодатель также оплачивает 5 дней больничного отпуска, а начиная с 6-го дня он должен направить соответствующие документы в фонд, и когда фонд получает все документы, то возмещает средства за те дни, когда работник проболел больше, чем 5 дней. В.РОЙ утверждает, что из-за такой системы появилась задолженность по больничным, однако она является технической.

«С самого начала проблема с невыплатой больничных стояла с момента принятия самого закона (закон о социальном едином взносе – УНИАН). Все четко понимают, что дефицитный Пенсионный фонд всегда будет дефицитным, и если через него транзитом пропустить какие-либо финансовые потоки, то, конечно, они будут оседать в этом самом фонде», - уверен он. По мнению В.РОЯ, в первую очередь будут выплачиваться расходы, связанные непосредственно с расходами ПФ.

Кроме того, сказал В.РОЙ, сегодня ведется борьба за финансовые потоки, которые проходят через фонд, что также не способствует решению проблемы.

Как представитель независимых профсоюзов он заявляет о том, что такие профсоюзы отстранены от правления фонда и будут бороться за свои права. «Будем просить Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел сделать все, чтобы люди, которые были лишены права представлять права и интересы граждан, все-таки приняли участие в работе правления, добились поиска за два месяца работы фонда той причины, которая на сегодняшний день держит процесс, скажем, распределения этих средств», - отметил он.

В то же время В.РОЙ сообщил, что обращался за разъяснениями в фонд, однако ему сообщили, что позиция фонда по данному вопросу будет озвучена после заседания правления фонда, которое назначено предварительно на 4 марта.

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Строительство

Кабмин в этом году направит 150 млн. грн. на строительство доступного жилья

Кабинет министров Украины одобрил проект постановления «Некоторые вопросы использования средств государственного бюджета с целью предоставления государственной поддержки для строительства (приобретения) доступного жилья», которым предусматривается направить в этом году 150 млн. грн. на реализацию Государственной целевой социально-экономической программы строительства доступного жилья на 2010-2017 гг.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, разработавшего проект постановления, Виктора ТИХОНОВА.

По словам вице-премьер-министра, министерство ходатайствовало о выделении 340 млн. грн. на реализацию данной программы в текущем году.

В.ТИХОНОВ отметил, что на сегодня несколько тысяч граждан в Украине изъявили желание заключить соглашения на строительство доступного жилья.

По его данным, межведомственная комиссия по отбору объектов незавершенного жилищного строительства отобрала для участия в программе 133 объекта, общая стоимость квартир в которых, предлагаемая застройщиками, составляет 2 783 684,48 тыс. грн.

Министр отметил, что после освоения 150 млн. грн. Минрегионстрой будет ходатайствовать о дополнительном выделении средств на строительство доступного жилья в 2011 году.

Он напомнил, что в 2010 году впервые были предусмотрены средства для предоставления государственной поддержки гражданам, которые изъявили желание принять участие в приобретении доступного жилья.

«Эти средства поступили только в сентябре. Почти за 2 месяца непосредственной работы с гражданами было освоено около 70 млн. грн. государственного бюджета, что позволило привлечь 180,9 млн. собственных средств граждан и направить дополнительно в жилищное строительство около 250 млн. грн. Кроме того, это позволило возобновить строительство 38 объектов практически по всей Украине, из которых 11 уже введены в эксплуатацию в 2010 году, а 27 домов предусматривается к вводу в первом полугодии 2011 года», - сказал В.ТИХОНОВ.

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Сформирован состав совещательной службы по реализации нацпроекта «Доступное жилье»

Сформирован состав совещательной службы по реализации национального проекта «Доступное жилье» и Государственной целевой социально-экономической программы строительства (приобретения) доступного жилья на 2010-2017 годы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра Украины – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктора ТИХОНОВА.

По его словам, сопредседателями совещательной службы стали председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислав КАСЬКИВ, народный депутат Украины Ирина ГОРИНА и вице-премьер-министр В.ТИХОНОВ.

В состав совещательной службы вошли заместитель председателя правления ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» Александр ГРИШКО (по согласию), председатель совета Всеукраинской ассоциации «Укрмолодьжитло» Владимир ГРИЩЕНКО (по согласию), заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Дмитрий ИСАЕНКО, председатель ЦК профессионального союза работников молодежных жилищных комплексов и комитетов местного самоуправления Украины Нани КАРАВАН (по согласию), руководитель рабочей группы национального проекта «Доступное жилье» Владислав НИКОЛЮК, председатель правления Государственного специализированного финансового учреждения «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству» Леонид РИСУХИН, глава Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ (по согласию), глава Харьковской областной государственной администрации Михаил ДОБКИН (по согласию), глава Херсонской областной государственной администрации Николай КОСТЯК (по согласию), народный депутат Украины Юлия ЛЕВОЧКИНА (по согласию). Ответственным секретарем совещательной службы стал директор Департамента жилищного строительства, стройиндустрии и промышленности строительных материалов Минрегионстроя Александр НЕПОМНЯЩИЙ.

В.ТИХОНОВ отметил, что совещательная служба будет работать на общественных началах. Ее функция – обеспечение эффективного взаимодействия всех властных институций и хозяйственных субъектов, причастных к реализации целей Меморандума о сотрудничестве между Министерством регионального развития, строительства, жилищно-коммунального хозяйства Украины и Государственным агентством по инвестициям и управлению национальными проектами.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами подписали Меморандум о сотрудничестве. Целью Меморандума является реализация инициированных Президентом Украины проектов по приоритетным направлениям социально-экономического развития (национальных проектов).

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Минюст предлагает изменить закон о регистрации прав на недвижимость

Министерство юстиции разработало законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений».

Об этом говорится на сайте министерства.

Согласно пояснительной записке к документу, проект разработан Министерством юстиции с целью совершенствования процедуры государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений.

В министерстве отмечают, что разработка проекта была обусловлена наличием определенных недостатков, которые были выявлены в процессе реализации закона от 11 февраля 2010 года «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений». В последующем, в процессе применения, такие нормы могли бы привести к неудобствам как физических и юридических лиц, так и органов государственной регистрации прав.

Кроме того, со времени вступления в силу данного закона произошли изменения в законодательстве, связанные с вещными правами на недвижимое имущество, обременениями таких прав, их государственной регистрацией. В частности, вступил в силу Налоговый кодекс Украины, указ Президента Украины «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти», были внесены изменения в законы «Об исполнительном производстве» и некоторые другие законодательные акты Украины по совершенствованию процедуры принудительного выполнения решений судов.

Законопроект предусматривает необходимость представления документов на государственную регистрацию прав как в бумажной, так и в электронной форме. Предлагается внедрить предоставление выдержек из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество как органами государственной регистрации прав, так и нотариусами. Предусматривается возможность получения выдержки из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество лицам, которые имеют вещные права на чужое недвижимое имущество. Кроме того, предлагается определить порядок взаимодействия органов государственной регистрации прав с Государственной исполнительной службой, органами Государственной налоговой службы, нотариусами, а также органом, который осуществляет ведение Государственного земельного кадастра.

Как сообщал УНИАН, 12 марта 2010 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений». Верховная Рада приняла этот закон 11 февраля 2010 года.

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Транспорт/Связь

«Антонов» купит 50% российской «ОАК - Гражданские самолеты»

Москва. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Российской Федерации удовлетворила ходатайство Государственного авиастроительного концерна «Антонов» о приобретении 50% долей в уставном капитале ООО «Управляющая компания «ОАК - Гражданские самолеты».

Об этом УНИАН сообщили в ФАС России.

«Сделка, являющаяся предметом указанного ходатайства, не приведет к ограничению конкуренции», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 27 октября 2010 г. в Киеве было подписано соглашение о создании российско-украинского совместного предприятия ООО «ОАК - Антонов» между российской «Объединенной авиастроительной корпорацией и украинским Государственным авиастроительным концерном «Антонов». Оно будет заниматься вопросами координации деятельности предприятий концерна «Антонов» и ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» в направлениях закупки комплектующих, производства, маркетинга и продаж, а также послепродажного обслуживания совместной продукции и создания новых модификаций самолетов «Антонов».

В совместном предприятии на основе Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОАК – Гражданские самолеты» (ООО «УК «ОАК–ГС») ОАО «ОАК» и ГАК «Антонов» будут владеть по 50% от величины уставного капитала.

К числу программ, над которыми будет работать СП, относятся: дальнейшее развитие проектов региональных реактивных самолетов нового поколения Ан-148 и Ан-158, пассажирского турбовинтового Ан-140, военно-транспортного самолета короткого взлета и посадки Ан-70, возобновление производства новых вариантов транспортного Ан-124-100 «Руслан».

11 февраля т.г. председатель правления ГАК «Антонов» Дмитрий КИВА сообщил, что Совместное предприятие в составе украинского Государственного авиастроительного концерна «Антонов» и Объединенной авиационной корпорации России (ОАК) может начать работу уже в марте текущего года.

Справка УНИАН. В состав ГАК «Антонов» входят государственное предприятие «Антонов», Харьковское государственное авиационное производственное предприятие и Киевский авиаремонтный завод 410 гражданской авиации.

В состав ОАК входят АХК «Сухой», внешнеэкономическое объединение "Авиаэкспорт", лизинговая компания "Ильюшин Финанс", НПК "Иркут", Комсомольское-на-Амуре авиационное объединение им Ю.А.Гагарина, межгосударственная авиастроительная компания "Ильюшин", Нижегородский авиастроительный завод "Сокол", Новосибирское авиационное производственное объединение им. Чкалова, ОАО "Туполев", Финансовая лизинговая компания, ОАО "ВАСО" и др.

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Агро

АТП предупреждает о экономической изоляции Украины в случае принятия законопроекта № 8053

Американская торговая палата (АТП) в Украине считает, что принятие изменений в Закон «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины», предложенных законопроектом № 8053, может привести к экономической изоляции Украины.

Об этом говорится в письме АТП к Президенту Украины от 23 февраля 2011 года, копия которого имеется в распоряжении УНИАН.

Авторы письма обращают внимание на то, что предложенные изменения предусматривают введение государственной монополии на экспорт пищевых и сельхозпродуктов, и просят Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА вмешаться в ситуацию.

В письме отмечается, что в случае принятия предложенных законопроектом изменений производители сельхозпродукции и определенные государством компании-агенты будут наделены исключительным правом осуществлять экспорт пищевых продуктов и сельскохозяйственных товаров. “Таким образом, закон де-юре и де-факто ликвидирует свободный рынок и установит государственную монополию на экспорт пищевой и сельскохозяйственной продукции”, – говорится в письме.

В АТП отмечают, что принятие изменений в закон фактически приведет к установлению контроля государства над зерновым рынком. Правительство сможет принимать решения по своему усмотрению по поводу того, кто именно получит лицензию на экспорт, будет установлена монополия одной или нескольких компаний в сфере экспорта пищевых продуктов и сельскохозяйственной продукции. Кроме ухудшения репутации Украины и причинения финансовых и коммерческих убытков, эти правовые шаги, считают в АТП, будут противоречить ряду законов и юридическим обязательствам по поддержке свободной торговли и иностранных инвестиций, которые наша страна приняла на себя в рамках ВТО и других международных и двусторонних договоров.

Поскольку предложенный законопроект должен пройти экспертную оценку правительства Украины, прежде чем он будет передан в Верховную Раду на рассмотрение и принят, члены Палаты отмечают, что Кабинет Министров должен выступить против принятия предложенных поправок. “В случае бездеятельности правительство Украины нарушит выполнение своих обязательств и будет действовать вопреки политическим заявлениям, сделанным Президентом Украины, премьер-министром и другими высшими государственными должностными лицами, которые обязались соблюдать принципы свободного рынка и поддерживать привлечение иностранных инвестиций в Украину”, – отмечается в письме.

Принудительное снижение цен на внутреннем рынке со стороны монополиста-экспортера, считают в АТП, может нанести ущерб фермерам и сельхозпроизводителям, поставить под угрозу ликвидации несколько тысяч предприятий, которые занимаются производством и экспортом сельхозпродукции, поскольку они не смогут продавать свою продукцию по справедливым ценам.

Также в письме отмечается, что в случае принятия предложенных изменений резко снизится финансирование, доступное для фермеров и предприятий пищевой промышленности, поскольку на сегодняшний день его предоставляют иностранные и отечественные инвесторы – компании, занимающиеся торговлей и экспортом.

Кроме того, предостерегают в АТП, возможно закрытие бизнесовых операций, которые осуществляются основными иностранными инвесторами, вплоть до их выхода с украинского рынка; создастся критическая ситуация с поступлением новых иностранных и отечественных инвестиций в развитие инфраструктуры сельского хозяйства и пищевой промышленности; против государства Украина могут быть поданы многомиллиардные международные иски в связи с потерей инвестиций и доходов.

По мнению авторов письма, с принятием предложенных изменений Украину опять начнут воспринимать “как страну с нерыночной экономикой и законодательством, которое нарушает права иностранных и отечественных инвесторов и поддерживает монополию и коррупцию”.

АТП обращается к Президенту Украины В.ЯНУКОВИЧУ с просьбой “приложить все возможные усилия для соблюдения законности, недопущения последующей монополизации аграрного сектора, роста расходов сельскохозяйственных производителей и, в конечном итоге, экономической изоляции Украины”.

В то же время АТП подтверждает готовность к дальнейшему сотрудничеству с руководством Украины в обеспечении соблюдения принципов свободного рынка в аграрном секторе.

Письмо направлено от имени Совета директоров Американской торговой палаты в Украине и компаний – членов АТП.

Как сообщал УНИАН, законопроектом № 8053 «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины» депутаты предлагают разрешить экспорт зерна из Украины только госагенту или товаропроизводителям. Законопроектом предлагается определить, что экспорт объектов государственного ценового регулирования разрешается осуществлять исключительно сельскохозяйственным товаропроизводителям таких объектов в объемах собственного производства и Государственному агенту по обеспечению экспорта объектов государственного ценового регулирования.

Согласно документу, перечень таких объектов определяет Кабмин ежегодно по результатам мониторинга аграрного рынка. Госагента по обеспечению экспорта таких объектов определяет Кабмин по итогам конкурса.

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В школах Киева вводится диетическое питание

В школах Киева вводится диетическое питание.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, председатель Киевской горгосадминистрации Александр ПОПОВ подписал распоряжение «Об организации питания учеников 1-11 классов общеобразовательных учебных заведений», в соответствии с которым ученики 5-11 классов, которые, согласно заключению медицинских комиссий, нуждаются в диетическом питании будут получать его в школах бесплатно. Также будут продолжать бесплатно питаться ученики 1-4 классов.

Бесплатное питание получат ученики 1-11 классов из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской заботы и детей из семей, которые получают помощь в соответствии с Законом «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям».

Будут питаться и 10% воспитанников групп продленного дня. Еще 15% детей, которые занимаются в этих группах, будут получать питание за полцены. Кто именно из учеников будет получать питание, будет решать педагогический совет.

«Этим распоряжением мы возвращаем в учебные заведения диетическое питание. Чтобы быть уверенным в качестве продуктов и сбалансированности меню, в каждой школе предусмотрены должности инспектора по питанию и медицинской сестры по диетическому питанию», – заметила начальник Главного управления образования и науки КГГА Вера ГОРЮНОВА.

УНИАН