Анонс на 1 марта

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины

* Украинский энергетический форум Института Адама Смита

* Круглый стол на тему: «Пенсионная реформа в Украине». Организатор – «Аргументы и факты в Украине». Приглашены: Дмитрий Выдрин, советник президента Украины; Валерий Геец, директор Института экономики и прогнозирования; Владимир Олейник, народный депутат ВРУ; Александр Стоян, народный депутат ВРУ; Алексей Мирошниченко, вице-президент Конфедерации работодателей Украины; Максим Борода, заместитель главы Международного центра перспективных исследований и др.

* Состоится брифинг в рамках заседания Правления Ассоциации городов Украины. Участники: председатель Комитета ВРУ по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики В.Рыбак, председатель Комитета ВРУ по вопросам госсстроительства и местного самоуправления А.Омельченко, председатель Комитета ВРУ по вопросам бюджета В.Баранов, вице-премьер-министр Украины, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины В.Тихонов и др. Вопросы: национальная стратегия децентрализации и развития местного самоуправления в Украине, состояние бюджетного обеспечения местного самоуправления в 2011 году по итогам января, распоряжение земельными ресурсами и разграничение земель государственной и коммунальной собственности и др.

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Узники налогового майдана. Репрессивная машина власти в действии». После разгона и снесения налогового майдана в декабре прошлого года киевская милиция возбудила уголовное дело против семи человек. Им инкриминируют повреждение гранитной плитки на главной площади. Однако они не принимали участия в установлении палаток и, соответственно, не забивали металлические прутья в покрытие площади. Какую цель ставит перед собой власть, запустив репрессивную машину? Не является ли общественная и публицистическая деятельность Игоря Гаркавенко причиной его преследования и удерживания в СИЗО? Как власть с помощью судов, прокуратуры и милиции проводит свою репрессивную политику? Участники: адвокат Олег Левицкий, представитель Игоря Гаркавенко Артем Белов, подозреваемый по делу Александр Мандич.

* Пресс-конференция на тему: «Арабские войны и цена на газ для Украины: причинная связь». Участники: эксперт по энергетическим вопросам Центра Разумкова Владимир Омельченко; председатель правления Альянса "Новая энергия Украины" Валерий Боровик; ведущий эксперт Центра энергетических исследований Вячеслав Бутко.

* Круглый стол, посвященный обсуждению рекламы лекарств: мифы, существующие вокруг законодательных инициатив, которые сейчас обсуждаются в парламенте Украины. Будет презентован аналитический документ, детально развенчивающий мифы, созданные вокруг рекламы лекарств.

* Состоится заседание Комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики. Будут рассматриваться законопроекты: проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О Таможенном тарифе Украины" о ставке на некоторые зерновые культуры; проект Закона о внесении изменений в статью 19 Закона Украины "О Едином таможенном тарифе" (о налогообложении импортированных товаров для издательской деятельности); проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О государственной налоговой службе в Украине" (о службе в налоговой милиции) и др.

* Фондовая биржа ПФТС проведет конференцию на тему: «Налогообложение частных инвесторов по итогам 2010 года – алгоритм перехода на новые правила». Приглашены представители юридической компании «Лавринович и партнеры» и фондовой биржи ПФТС.

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