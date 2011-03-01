В Кот-Д’Ивуаре сторонники бывшего президента обстреляли экспертов ООН

10:06, 01 марта 2011
Разное
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В столице Кот-Д’Ивуара, городе Ямусукро, сторонники бывшего Президента страны Лорана ГБАГБО обстреляли в понедельник экспертов ООН, убитых и раненых нет.

Группа экспертов ООН пыталась проверить поступавшие ранее сообщения о том, что Беларусь поставила сторонникам Л.ГБАГБО военные вертолеты, передает Радио «Свобода».

Беларусь отрицает какие-либо военные поставки в Кот-Д’Ивуар.

Эмбарго на поставки оружия в Кот д`Ивуар действует с 2004 года. В стране несколько лет длилось вооруженное противостояние северных и южных регионов.

В настоящее время разворачивается противостояние между сторонниками двух президентов – Л.ГБАГБО и Алассана УАТТАРА. Считается, что победителем на последних президентских выборах стал А.УАТТАРА. Л.ГБАГБО, тем не менее, отказывается покинуть свой пост. ООН предупреждает, что страна находится на грани новой гражданской войны.

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