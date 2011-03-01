УЕФА начинает продажу билетов на финал Евро-2012

Сегодня, 1 марта, УЕФА начинает продажу билетов на матчи финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, во вторник подготовка к Евро-2012 входит в новую стадию – в Киеве и Варшаве состоятся официальные церемонии начала продажи билетов на матчи турнира.

Президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ примет участие в церемонии в Варшаве, которая начнется в 17.00 по киевскому времени в Научном центре Коперника. Президент Польского футбольного союза Гжегож ЛЯТО и послы турнира Збигнев БОНЕК и Анджей ШАРМАХ вместе с другими известными людьми также посетят торжественное мероприятие.

В столичном Украинском доме посол чемпионата Олег БЛОХИН и местный директор турнира Маркиян ЛУБКИВСКИЙ также в 17.00 будут приветствовать гостей на аналогичной церемонии. Европейский футбольный союз в столице Украины будут представлять делегат президента УЕФА в проекте Евро-2012 Франтишек ЛАУРИНЕЦ и операционный директор компании UEFA Events SA Мартин КАЛЛЕН.

УЕФА напоминает, что на протяжении марта болельщики имеют возможность подать заявки на билеты, а между тем двое владельцев билетов уже известны. На обеих церемониях по четыре билета на первые матчи сборных Польши и Украины соответственно будут вручены двум победителям лотереи, которая состоялась накануне. Победителем лотереи в Украине стала болельщица из Белой Церкви.

Кроме того, во время мероприятия с помощью лотереи будут определены еще два человека, которые получат по четыре билета на стартовые игры сборных Украины и Польши.

УЕФА напоминает, что цены на билеты стартуют от 300 грн. Доступными являются несколько видов билетов, которые будут реализовываться исключительно через UEFA.com с 1 по 31 марта.