Королевская: в Украине нужно ввести мораторий на проверки предпринимателей

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ считает, что в Украине сейчас нужно ввести мораторий на проверки предпринимателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила во время рабочего визита в г. Хмельницкий (Хмельницкая обл.).

“Сегодня общалась с хмельницкими предпринимателями. Они жалуются на отсутствие накладных. Контролирующие органы ходят на рынках и требуют этот документ. Соответственно, это уже элемент коррупции, благодаря которому в теневой бюджет дополнительно будут собрано сотни миллионов гривень. Отсюда и возникает безработица среди предпринимателей”, - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее подсчетам, в течение декабря-января количество безработных в Украине увеличилось на 136 тыс. человек.

“В основном, это предприниматели, которые не видят механизма работы упрощенной системы с 1 апреля. Они вынуждены закрыться и стать на биржу труда. Мы также видим, что в январе, по сравнению с декабрем, заработная плата уменьшилась на 12%. Это впервые за последних пять лет”, - резюмировала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.