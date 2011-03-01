Опрос: 55% украинцев не доверяют Януковичу

55% населения Украины не доверяет Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧ.

Об этом свидетельствуют результаты опроса компании GFK Ukraine, сообщает ее официальный сайт.

Согласно сообщению, В.ЯНУКОВИЧ продолжает терять доверие украинцев. Если в мае 2010 года на 13% больше граждан доверяли Президенту, чем не доверяли, то в январе 2011 года на 27% больше граждан не доверяло Президенту, чем доверяли. В целом теперь 55% украинцев не доверяют Президенту Украины.

Также 54% украинцев убеждены, что сегодня страна в своем развитии движется неправильным путем. Лишь по мнению 15% опрошенных дела в Украине в целом развиваются в правильном направлении. 31% не смогли определить свое мнение по этому вопросу. Во всех регионах преобладает часть граждан, которые считают сегодняшний путь развития страны неправильным. Среди жителей Киева такого мнения придерживаются 56%, Западного региона – 73%, Северного – 69%, Восточного – 52%, Южного – 38% и Центрального – 31%. В Южном и Центральном регионах относительное большинство респондентов не смогли выразить свое отношение к этому вопросу (40% и 47% соответственно).

*** Опрос проводился 17-30 января 2011 года. Общая выборка составляет 1000 респондентов в возрасте от 16 годов. Выборка является репрезентативной для населения Украины по полу , возрастом, регионом проживанию и размером населенного пункта. Опрос проводился методом личного интервью.