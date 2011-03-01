Главное на 1 марта (день)

Финансы

Госдолг Украины в январе вырос на 0,6% – до 54,6 млрд. долл.

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 января 2011 г. составил 433 млрд. 801 млн. 590,51 тыс. грн., или 54 млрд. 634 млн. 961,01 тыс. долл., что на 0,6% больше показателя на конец 2010 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством внешний долг на 31 января 2011 г. составил 278 млрд. 954 млн. 330,05 тыс. грн. (64,3% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 35 млрд. 132 млн. 787,15 тыс. долл., государственный и гарантированный государством внутренний долг – 154 млрд. 847 млн. 260,46 тыс. грн. (35,7%), или 19 млрд. 502 млн. 173,86 тыс. долл.

Государственный долг Украины на конец января 2011 г. составил 324 млрд. 552 млн. 277,94 тыс. грн. (74,82%), или 40 млрд. 875 млн. 601,76 тыс. долл. Государственный внешний долг составил 183 млрд. 522 млн. 768,88 тыс. грн. (42,31%), или 23 млрд. 113 млн. 698,84 тыс. долл. Государственный внутренний долг составил 141 млрд. 029 млн. 509,06 тыс. грн. (32,51%), или 17 млрд. 761 млн. 902,92 тыс. долл.

Гарантированный государством долг Украины составил 109 млрд. 249 млн. 312,57 тыс. грн. (25,18%), или 13 млрд. 759 млн. 359,25 тыс. долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 95 млрд. 431 млн. 561,17 тыс. грн. (22%), или 12 млрд. 019 млн. 088,31 тыс. долл.; гарантированный внутренний долг – 13 млрд. 817 млн. 751,40 тыс. грн. (3,19%), или 1 млрд. 740 млн. 270,94 тыс. долл.

В январе 2011 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 1 млрд. 566 млн. 180,32 тыс. грн. (0,36%), в основном за счет роста курса иностранных валют к гривне и доразмещения облигаций внешнего государственного займа на сумму 500 млн. долл.

При этом государственный внешний долг вырос на 1 млрд. 709 млн. 664,89 тыс. грн. (0,94%), государственный внутренний долг вырос на 632,589 млн. грн. (0,45%).

Гарантированный государством долг Украины увеличился на 489,1 млн. грн. (0,45%).

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В январе инфляция в зоне евро возросла до 2,3%

Брюссель. В январе 2011 года годовая инфляция (январь к январю) в зоне евро составила 2,3% против 2,2% в декбаре-2010, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – 2,7%, как и в декабре-2010.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

По сравнению с декабрем-2010, в январе-2011 была зарегистрирована дефляция в 0,7% в еврозоне и в 0,4% в ЕС-27.

В январе 2011 года самый низкий показатель годовой инфляции зафиксирован в Ирландии (0,2%) и Швеции (1,4%).

Самый высокий показатель годовой инфляции в январе 2011 года был зафиксирован в Румынии (7,0%), Эстонии (5,1%) и Греции (4,9%).

В январе 2010 года годовая инфляция составила 0,9% в зоне евро и 1,7% в ЕС-27.

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ТЭК

Клюев: крупные международные инвесторы заинтересованы в добыче нефти и газа в Украине

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ отмечает заинтересованность инвесторов в развитии добычи нефти и газа в Украине.

Об этом он сказал в интервью газете «Урядовый курьер» от 1 марта №38.

«Сделаны реальные шаги по диверсификации обеспечения страны энергоносителями, увеличению собственного уровня добычи нефти и газа. Как вы знаете, это очень сложный процесс, однако уже началась реализация конкретных проектов. Большинство крупных международных компаний заявили о готовности инвестировать в развитие наших месторождений, и с ними ведется активная работа», - сказал первый вице-премьер-министр.

Он напомнил, что правительство начало модернизацию отечественной энергетики. В частности, это реконструкция свыше 20 блоков ТЭЦ, достройка новых блоков АЭС, строительство завода по производству собственного ядерного топлива, достройка 1-й очереди Днестровской ГАЭС и реконструкция 70 агрегатов на девяти ГЭС.

«Среди приоритетов также — развитие возобновляемых источников энергии. В этой сфере мы поставили перед собой задачи, которые практически совпадают с целями Евросоюза», - отметил А.КЛЮЕВ.

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«Нафтогаз» уже вернул «РосУкрЭнерго» около 7 млрд. куб. м газа

НАК «Нафтогаз Украины» вернула компании «РосУкрЭнерго» (Швейцария) около 7 млрд. куб. м газа из 12,1 млрд. куб. м, которые должна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН в ходе второй ежегодной конференции «Украинский энергетический форум» сегодня в Киеве.

«Уже вернули около 7 млрд. куб. м газа», - сказал он.

При этом Е.БАКУЛИН добавил, «ни на внутренних потребителей, ни на транзит это не влияет».

По его словам, график возврата газа «РосУкрЭнерго» будет зависеть от погодных условий.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» намерена завершить возврат 12,1 млрд. кубометров газа компании RosUkrEnergo AG до конца второго квартала 2011 года.

В частности, согласно прогнозному балансу поступления и распределения природного газа на 2011 год, в первом квартале «Нафтогаз» намерен вернуть 9,113 млрд. куб. м газа, а во втором квартале – 2,2 млрд. куб. м.

В декабре 2010 года НАК «Нафтогаз Украины» уже вернула RosUkrEnergo 0,784 млрд. куб. м газа.

Справка УНИАН. В конце ноября 2010 года «Нафтогаз Украины», RosUkrEnergo и «Газпром» заявили о полном урегулировании спора по возврату украинским холдингом 12,1 млрд. куб. м газа.

Согласно достигнутым договоренностям, во исполнение решения Арбитражного института торговой палаты в Стокгольме «Нафтогаз» возвратит RosUkrEnergo 12,1 млрд. куб. м, RosUkrEnergo погасит 1,7 млрд. долл. задолженности перед «Нафтогазом» и 810 млн. долл. перед группой компаний «Газпром». Все суды, в том числе Верховный Суд Украины, подтвердили это обязательство.

По словам совладельца RosUkrEnergo Дмитрия ФИРТАША, швейцарская компания перечислила НАК «Нафтогаз Украины» 1,7 млрд. долл. долга, переуступленного украинскому госхолдингу российским «Газпромом» в 2009 году. По его словам, НАК также получила 450 млн. долл. за услуги по транзиту и хранению газа RosUkrEnergo.

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Украина в течение трех лет завершит приватизацию госшахт

Украина планирует в течение трех лет завершить приватизацию государственных шахт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО, выступая на второй ежегодной конференции «Украинский энергетический форум» сегодня в Киеве.

«Процесс приватизации займет три года», - сказал Ю.БОЙКО.

При этом он добавил, что «мы используем опыт Польши и России, и должны выработать наиболее эффективный механизм, который позволит нам добиться большей независимости от экспортных поставок энергоносителей».

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины инициировало выставление в 2011 году на приватизацию всех государственных угледобывающих предприятий.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ намерен держать под личным контролем процесс приватизации шахт с целью защиты интересов трудовых коллективов.

28 августа 2010 года он заявил, что на сегодняшний день в программе приватизации государственных шахт проработано 63 перспективных инвестиционных проекта, в рамках которых на протяжении 5 лет в развитие угольной промышленности должно быть инвестировано около 50 млрд. грн.

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Украина в 2011 году планирует приватизировать две генкомпании и 5-6 облэнерго - Бойко

Украина намерена в 2011 году выставить на приватизацию две генерирующих компании и 5-6 облэнерго.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО, выступая на второй ежегодной конференции «Украинский энергетический форум» сегодня в Киеве.

«В этом году будет реализован пилотный проект по приватизации 5-6 компаний на рынке дистрибуции и двух – генерации», - сказал он.

При этом Ю.БОЙКО уточнил, что до конца первой половины года будут объявлены первые конкурсы по приватизации нескольких облэнерго и одной генерирующей компании.

Также министр уточнил, что у инвесторов должно быть достаточно средств, чтобы после приватизации проводить полномасштабную реконструкцию приватизируемых объектов.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) перенес начало приватизации предприятий энергетики с четвертого квартала 2010 года на 2011 год. По словам председателя ФГИУ Александра РЯБЧЕНКО, приватизация генерирующих и распределяющих предприятий энергетики будет проводиться в течение двух лет, при этом приоритетными в продаже генерирующих предприятий остаются «Днепроэнерго» и «Захидэнерго».

Ранее ФГИУ не исключал возможности объявления первого конкурса по продаже акций тепловых генерирующих компаний или контрольных пакетов облэнерго в четвертом квартале 2010 года.

Справка УНИАН. На сегодняшний день в управлении НАК «Энергетическая компания Украины» находятся контрольные пакеты четырех генерирующих компаний – «Донбасс-», «Захид-», «Центр-» и «Днепроэнерго».

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"Энергоатом" намерен в мае привлечь у Сбербанка России кредит на 4 млрд. долларов

НАЭК «Энергоатом» намерена в мае 2011 года привлечь кредит у Сбербанка России (РФ) в размере 4 млрд. долл. для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО, выступая на второй ежегодной конференции «Украинский энергетический форум» сегодня в Киеве.

«В мае подпишем кредитный договор со Сбербанком России на 4 млрд. долл.», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее ОАО «Сбербанк России» выразило готовность предоставить НАЭК «Энергоатом» кредит в размере 1 млрд. долл. на проведение подготовительных и первоочередных работ по достройке энергоблоков №3 и № 4 Хмельницкой АЭС.

Кредитный комитет «Сбербанка России» планировал 27 декабря 2010 года рассмотреть вопрос выделения кредита «Энергоатому» в объеме 1 млрд. долл., однако снял этот вопрос из-за нерешенности вопроса о госгарантиях, а также отсутствия на тот момент одобрения достройки блоков со стороны Верховной Рады Украины.

10 февраля т.г. президент «Энергоатома» Юрий НЕДАШКОВСКИЙ сообщил, что НАЭК «Энергоатом» надеется в ближайшее время урегулировать вопросы, связанные с привлечением 1 млрд. долл. у Сбербанка России.

Справка УНИАН. 9 июня 2010 года Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Соглашением предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопэнерго утвердило решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорта», который представил проект реакторной установки В-392Б, разработанный для Балаковской АЭС в России. Кредит необходим для финансирования разработки технических проектов двух реакторных установок энергоблоков, а также на закупку оборудования с длительным циклом изготовления в рамках достройки ХАЭС.

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Транспорт/Связь

С 1 марта повышаются ж/д тарифы на грузоперевозки

Сегодня вступил в действие приказ Министерства инфраструктуры №8 «О внесении изменений в Коэффициенты, применяемые к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги».

Приказ зарегистрирован вчера, 28 февраля, в Минюсте, и опубликован сегодня в «Урядовом курьере».

Приказ вступает в действие со дня опубликования.

Согласно документу, в 2011 г. поэтапно будет проводиться ежемесячное индексирование тарифов на грузоперевозки ж/д транспортом, в среднем на 2,2% с начала каждого месяца начиная со дня официального опубликования.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство транспорта и связи Украины (нынешнее Минифраструктуры) предлагало с 1 января 2011 г. провести индексацию грузовых железнодорожных тарифов на 16%. Однако в начале января т.г. Министерство инфраструктуры обнародовало проект приказа, которым предлагало с 1 февраля т.г. поэтапное ежемесячное повышение железнодорожных грузовых тарифов.

Согласно пояснительной записке к проекту, проведение поэтапной индексации грузовых железнодорожных тарифов по 2,2% ежемесячно частично обеспечит принцип самоокупаемости железных дорог, будет способствовать улучшению финансово-экономического состояния отрасли, выполнению инвестиционных программ, увеличению платежей в государственный бюджет и сохранению налоговых поступлений на уровне не меньше, чем в предыдущем году.

Последняя индексация тарифов на перевозку грузов в пределах Украины осуществлялась в октябре 2008 года, кроме грузов горно-металлургического и химического комплексов, на перевозку которых были предоставлены скидки согласно правительственным решениям. В то же время с момента последнего повышения тарифов на перевозку грузов фактический индекс цен производителей промышленной продукции составил 125,2%, индекс потребительских цен (инфляция) - 125,9%.

По данным министерства, реализация нормативного акта будет способствовать увеличению налоговых поступлений в государственный бюджет, которые составят 1 млрд. 841,5 млн. грн., из них налог на прибыль - 704 млн. грн., налог на добавленную стоимость - 793,2 млн. грн.

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Новое удостоверение водителя международного образца будет выдаваться на 50 лет

Новое удостоверение водителя международного образца будет выдаваться на срок 50 лет.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, это определено постановлением «О внесении изменений в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами», которое вчера принял Кабинет министров Украины.

Как отметили в ДСО МВД Украины, указанные нововведения обусловлены положениями Международной конвенции о дорожном движении, которая требует установления срока действия удостоверения водителя.

Вместе с тем, в сообщении ДОС отмечается, что все национальные удостоверения водителей, которых сейчас в Украине существует 7 видов и которые были выданы до вступления в силу указанного постановления, являются действительными на территории Украины и не подлежат обязательному обмену.

Как сообщал УНИАН, ранее в Департаменте связей с общественностью МВД Украины объясняли, что на сегодняшний день основным документом, который регулирует международное дорожное движение, устанавливает требования к его участникам и их документам, является Международная Конвенция о дорожном движении 1968 года с поправками, вступившими в силу с 26 марта 2006 года.

Согласно ее требованиям с 29 марта 2011 года (дополнение 6 конвенции) в удостоверении водителя должна быть указана конечная дата срока его действия. Украина является участником этой конвенции с 1974 года. Отныне всем водителям, которые получат удостоверение на территории Украины после указанной даты и намерены посетить страны, входящие в конвенцию, понадобятся водительские документы, в которые внесены вышеуказанные данные.

Как отметили в ДСО, учитывая то, что реквизиты удостоверений устанавливает Кабинет министров Украины, и с целью приведения водительских удостоверений к требованиям конвенции, МВД обязано внести предложения относительно изменений в постановление Кабинета министров от 8 мая 1993 года №340 о введении срока действия национального удостоверения водителя. Департамент ГАИ МВД уже подготовил соответствующий проект. Проектом постановления не предусматривается обязательный обмен удостоверений водителя – это будет происходить постепенно и по желанию их владельцев.

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Агро

Азаров: в Украину не будет поставляться гречка, от которой отказалась Россия

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ гарантирует, что в Украину не будет поставляться гречка, от которой отказалась Россия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня журналистам в ходе посещения научно-исследовательских институтов агропромышленного комплекса.

«Гарантия, конечно, такая есть. Она стопроцентная. Все, что не попало в Россию, не попадет и в Украину», - сказал он.

Н.АЗАРОВ отметил, что он поручил проверить эту информацию. В тоже время он подчеркнул, что дефицит гречки в Украине создан лоббистскими группами. «В нашем, так называемом рыночном хозяйстве, существуют определенные лоббистские группировки, которые за деньги могут распространять абсолютно любую информацию, работая со своими конкурентами, борясь со своими конкурентами. Эти же силы создают ажиотаж на потребительском рынке, который приводит к росту цен, к дефициту», - подчеркнул премьер-министр. Он отметил, что таким образом в Украине создается ажиотаж, распространяется ложная информация о качестве некоторых продуктов питания. «Нам нужно разработать систему противоядия, система, которая позволит до наших людей доводить абсолютно достоверную информацию. Никакого дефицита гречки не было бы, если бы не был создан искусственный ажиотаж определенными дельцами, которые хотели заработать на аномально высоком спросе, а аномально высоких ценах», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

В тоже время он отметил, что по информацию, которую им предоставили эксперты, того объема гречки, который имела Украина, было вполне достаточно для обеспечения этим продуктом населения. «Нам предстоит извлечь уроки из того, что произошло», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

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В Украине практически созданы запасы топлива для проведения весенне-полевых работ - Азаров

В Украине практически созданы запасы топлива для проведения весенне-полевых работ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе рабочей поездки по научно-исследовательским институтам агропромышленного комплекса.

«Практически запасы топлива для проведения весенне-полевых работ уже созданы. Я еще раз подчеркиваю – практически», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что сформирован график поставок топлива в регионы Украины. В том числе существуют необходимые запасы топлива в государственном резерве.

«Я особых проблем не вижу, хотя, конечно, тот рост цен на нефть, который мы видим на мировых рынках, естественно, является серьезным фактором, который нам надо учитывать. Но к весенне-полевым работам мы готовы. Впервые в Аграрном фонде есть 1,5 млрд. грн. ресурса, который должен быть направлен на заключение форвардных контрактов», - сказал премьер, подчеркнув при этом, что такая обеспеченность денежными ресурсами для аграриев достигнута впервые за 10 последних лет.

Н.АЗАРОВ отметил, что правительство готово дать аграриям необходимый ресурс под форвард.

«Такая же ситуация сложилась с точки зрения материальной заинтересованности наших людей выращивать скот. Это тоже очень серьезная позиция», - подчеркнул глава правительства.

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Евро-2012

УЕФА начинает продажу билетов на финал Евро-2012

Сегодня, 1 марта, УЕФА начинает продажу билетов на матчи финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, во вторник подготовка к Евро-2012 входит в новую стадию – в Киеве и Варшаве состоятся официальные церемонии начала продажи билетов на матчи турнира.

Президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ примет участие в церемонии в Варшаве, которая начнется в 17.00 по киевскому времени в Научном центре Коперника. Президент Польского футбольного союза Гжегож ЛЯТО и послы турнира Збигнев БОНЕК и Анджей ШАРМАХ вместе с другими известными людьми также посетят торжественное мероприятие.

В столичном Украинском доме посол чемпионата Олег БЛОХИН и местный директор турнира Маркиян ЛУБКИВСКИЙ также в 17.00 будут приветствовать гостей на аналогичной церемонии. Европейский футбольный союз в столице Украины будут представлять делегат президента УЕФА в проекте Евро-2012 Франтишек ЛАУРИНЕЦ и операционный директор компании UEFA Events SA Мартин КАЛЛЕН.

УЕФА напоминает, что на протяжении марта болельщики имеют возможность подать заявки на билеты, а между тем двое владельцев билетов уже известны. На обеих церемониях по четыре билета на первые матчи сборных Польши и Украины соответственно будут вручены двум победителям лотереи, которая состоялась накануне. Победителем лотереи в Украине стала болельщица из Белой Церкви.

Кроме того, во время мероприятия с помощью лотереи будут определены еще два человека, которые получат по четыре билета на стартовые игры сборных Украины и Польши.

УЕФА напоминает, что цены на билеты стартуют от 300 грн. Доступными являются несколько видов билетов, которые будут реализовываться исключительно через UEFA.com с 1 по 31 марта.

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Сервер UEFA не выдержал количества желающих купить билеты на Евро-2012

Варшава. Билеты на финальную часть Чемпионата Европы по футболу 2012 года из-за проблем с сервером можно будет купить не раньше, чем сегодня после 17.00 по киевскому времени.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщил пресс-секретарь Euro 2012 Polska Юлиуш ГЛУСЬКИЙ, комментируя проблемы с покупкой билетов, продажу которых сначала планировалось начать с 00.00 часов 1 марта.

„Мы знаем, что есть проблема. Это какая-то легкая перегрузка системы. Это не наша вина. Серверы в Швейцарии”, - сказал он в эфире TVN24.

«Можно это понять, есть большой интерес”, - добавил Ю.ГЛУСЬКИЙ.

Пресс-секретарь призвал желающих купить билет не пытаться это делать сейчас, потому что такая возможность появится не раньше пяти часов, когда начнется церемония вручения первых билетов.

Ю.ГЛУСЬКИЙ сказал, что на покупку билетов в феврале зарегистрировалось „сотни тысяч” желающих, среди которых будут распределены 600 тысяч билетов, что составляет 43% всех билетов на матчи чемпионата (остальные будут распределять UEFA и национальные футбольные федерации – УНИАН).

По данным польских медиа, первые билеты получат поляк из местности Тарчин возле Варшавы и украинка из Белой Церкви под Киевом, которые были избраны в специальной лотерее.

Как сообщал УНИАН, билеты на Евро 2012, которые распределены на три категории, будут стоить от 300 до 6000 гривень.

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Завтра в Украине немного потеплеет

Завтра в Украине немного потеплеет.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 2 марта в Украине переменная облачность. Без осадков, только в южной части местами небольшой снег. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. На дорогах гололедица.

Температура ночью снизится до 13-18° морозу, в западной, восточной части, в Сумской и Черниговской областях - местами 20-22°, в южных областях - 7-12° мороза, днем в Украине - 1-6° мороза; в Крыму и на Закарпатье ночью - 5-10° мороза (на юге Крыма – около 0°), днем - 1-5° тепла.

По Киевской области переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 13-18°, днем - 1-6° морозу.

По г. Киеву переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 13-15°, днем - 2-4° мороза.

УНИАН