Украина и НАТО договорились о консультациях по Евро-2012 и антипиратской операции

Украина и НАТО договорились о проведении консультаций относительно усиления сотрудничества в ряде сфер.

Об этом сообщил украинским журналистам в Брюсселе Посол Украины при НАТО Игорь ДОЛГОВ по завершении заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне послов.

“Это - консультации по ПРО, это - привлечение Украины к антипиратской операции НАТО “Океанский щит”, это - использование опыта и экспертизы НАТО в плане обеспечения безопасности на Евро-2012 и последующее участие Украины в миротворческих операциях под эгидой НАТО”, - сказал Посол.

Он отметил, что конкретные даты проведения консультаций пока не определены. Вместе с тем, обращая внимание на консультации относительно обеспечения безопасности во время Евро-2012, И.ДОЛГОВ отметил, что подготовительные работы будут проведены быстро.

По словам Посла, что касается организации мер безопасности во время Евро-2012, стороны планируют сотрудничать по нескольким направлениям: безопасность гражданских ситуаций при проведении мероприятий широкого масштаба, защита и информация о ситуации в воздушном пространстве, обмен информацией в реальном времени.