Анонс на 2 марта

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится заседание Кабинета Министров Украины под председательством премьер-министра Николая Азарова.

* Круглый стол на тему: «Современное животноводство Украины. Государственная комплексная программа». Участники: Вячеслав Бондарь, начальник отдела развития отрасли животноводства Минагрополитики и продовольствия Украины; Игорь Бартковский, президент Ассоциации украинских производителей «Мороженое и замороженные продукты»; Алекс Лисситса, президент Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса»; Гульнара Ибраева, главный редактор журнала «Животноводство сегодня»; Александр Бакуменко, председатель Совета директоров ассоциации «Союз птицеводов Украины» и др.

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Законно ли засекречены генеральные планы городов и кому это выгодно?» (презентация по результатам мониторинга доступности для граждан генеральных планов 196 городов Украины), которая состоится в рамках проекта «Через доступ к генеральным планам - к градостроению без коррупции», реализуемого Восточноукраинских центром общественных инициатив при поддержке программы «Верховенство права» МФ «Відродження». Цель проекта: стимулировать центральные органы государственной власти и местного самоуправления разработать и внедрить в жизнь процедуру снятия ограничительных грифов с генпланов украинских городов при активном участии общественности в этом процессе. Участники: Владимир Щербаченко, председатель Восточноукраинского центра общественных инициатив, руководитель проекта «Через доступ к генеральным планам - к градостроению без коррупции»; Александра Матвийчук, эксперт проекта «Через доступ к генеральным планам - к градостроению без коррупции» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Відбудеться прес-конференція на тему: "Експорт зерна по-українськи – на чий млин ллємо воду?". Учасники:· Сергій Тригубенко – заступник міністра аграрної політики та продовольства України;· Інна Богословська – народний депутат України;· Володимир Лановий – д.е.н., директор Центру ринкових реформ.

* Пресс-конференция на тему: «Весенне-полевые работы в Украине под угрозой срыва: не повторится ли в 2011 году история «гречки» с другими сельхозкультурами?». Участники: Владимир Лапа, ген.директор Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса»; Александр Ярославский, зам.ген.директора Украинской аграрной конфедерации; Александр Муляр, исполнительный директор «Семенной ассоциации Украины»; Иван Павленко, директор ПП «Агросистема плюс» (г.Тетиев, Киевская область); Александр Гончар, зам.директора департамента СЗР и семян ПАТ «Компания «Райз». Организаторы: Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса», Семенная Ассоциация Украины.

* Пресс-конференция ВТБ Банка на тему: “Стратегия развития розничного бизнеса ВТБ в Украине в 2011 году.” Участники: В. Пушкарев, председатель Правления ПАО «ВТБ Банк»; Н.Суганяка, зам.председателя Правления ПАО «ВТБ Банк»; Е.Ленская, вице-президент, начальник управления маркетинга департамента маркетинга и общественных связей ЗАО Банк ВТБ24.

* 11-30 - в УНИАН состоится отраслевая пресс-конференция на тему: «Изобретение украинских разработчиков значительно улучшит безопасность и надежность на угледобывающих шахтах мира». В программе демонстрация украинского «ноу-хау» - единственного в мире компактного устройства плавного пуска электродвигателей для использования в угольных шахтах. Разработка отечественных ученых не имеет международных аналогов, потому что устройство весит всего 50 кг, способно снизить аварийность при подъеме угля «на гора» до нуля, имеет функцию «черного ящика», и полностью взрывобезопасный от взрывов. Участники: Александр Рубель, зам .директора Департамента производственных программ Министерства топлива и угольной промышленности Украины;Сергей Шманев, руководитель Научно-технического центра «Ремо» (г.Свердловск); Александр Кузнецов, директор Научно-исследовательского и проектно-конструкторского института «Углемеханизация» (г.Луганськ) и другие.(ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 095 095 16 49, mariya@tactic.kiev.ua.

* Брифинг Председателя Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Н.Королевской.

* 12-30 - В медиа-холдинге «Главред» состоится пресс-конференция на тему: «Презентация новейшей операционной системы для мобильных устройств от «М-Платформы» и мобильного сервиса Glavred.info». Участники: декан по работе со студентами НаУКМА Александра Гуменная, спикер компании «М-Платформа» Юлия Лабунец, специалист отдела проектов компании «М-Платформа» Олеся Стрижко, шеф-редактор группы сайтов «Glavred.info» Диана Дуцик. Будет представлена новейшая разработка исследовательской компании и презентован мобильный сервис «Glavred.info», созданный на основе операционной системы «M-Smart» (ул. Стретенская, 2/8). Телефоны: (050) 357 86 27, (063) 701 04.

* Пресс-конференция председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталии Королевской на тему: «Малый и средний бизнес. Есть ли свет в конце тоннеля?».

* Круглый стол по проблемам АПК под председательством Председателя Верховной Рады Украины В.Литвина.

* Состоится конференция на тему: «Достойная заработная плата, конкурентоспособность и производительность - как составляющие достойного труда». Организатор - Федерация профсоюзов Украины. Участники: председатель ФПУ Украины В.Хара, первый зам.председателя СПО работодателей на национальном уровне А.Мирошниченко, национальный координатор программ МОТ в Украине В.Кострица, директор Всемирного банка в Украине М.Райзер, представители ГУ социально-экономической политики Администрации Президента Украины, СНБОУ, министерств и ведомств.

* В Украине с двухдневным официальным визитом будет находиться Вице-канцлер, Федеральный министр иностранных дел ФРГ Гидо Вестервелле.

* Состоится открытие фотовыставки «Международный женский день - и100рия в фотографиях».

* 2-4 марта в Ялте на базе гостиничного комплекса «Ялта-Интурист» будет проходить XX Международная туристическая выставка-ярмарка «Крым. Курорты. Туризм-2011». В рамках выставки-ярмарки пройдут семинары и презентации ведущих туристических компаний. В выставке-ярмарке примут участие более 400 представителей туристического рынка Украины и Крыма, а также России, Чехии, Германии, Австрии и Турции.

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