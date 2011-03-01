Главное на 1 марта (вечер)

Финансы

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О банках и банковской деятельности» (относительно определения особенностей корпоративного управления в банках).

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 248 народных депутатов из 351, зарегистрированного в сессионном зале.

Законопроект разработан на основе Принципов эффективного корпоративного управления Базельского комитета по банковскому надзору и международной практике корпоративного управления.

В частности, законопроект предусматривает внесение изменений в Закон Украины «О банках и банковской деятельности» по таким вопросам: определение понятия конфликта интересов и введение требований относительно его избежания в банке; совершенствование структуры управления банка путем рационального и четкого распределения полномочий между органами управления банка, а также создание надлежащей системы подотчетности и контроля; повышение требований относительно квалификации членов совета банка, а именно определено, что не менее 1/4 части совета банка должны составлять лица, имеющие полное высшее образование в области экономики или права, остальные члены совета банка должны иметь полное высшее образование и образование в области управления; создание надлежащей системы внутреннего контроля для обеспечения эффективной банковской деятельности, достоверной финансовой и другой отчетности, соблюдение законодательства и стандартов внутрибанковских положений; совершенствование системы управления рисками банка.

Законопроектом существенно расширяются полномочия и повышается роль совета в управлении банком. Совет определяется основным органом, который осуществляет общее руководство деятельностью банка, осуществляет контроль над деятельностью его исполнительного органа, защиту прав участников банка, а также определение стратегии, бизнес-плана развития банка, политики управления рисками и тому подобное. В то же время, законопроектом предлагается предусмотреть право Национального банка Украины требовать замены члена совета банка в случае ненадлежащего выполнения им своих обязанностей.

Нормами законопроекта охватываются все участники корпоративных отношений и основные компоненты (составляющие) эффективного корпоративного управления, включая цель создания и деятельности акционерного общества, права акционеров, заинтересованных лиц, эффективное управление и надлежащий контроль, раскрытие информации и прозрачность. Внесения изменений в другие законам Украины не требуется.

Средняя заработная плата по Украине в расчете на одного штатного работника в январе 2011 года сократилась на 12,6% по сравнению с декабрем 2010 года и на 1 февраля т.г. составила 2297 грн.

Как сообщили УНИАН в Государственном комитете статистики Украины, это данные по предприятиям и их отдельным подразделениям с количеством наемных работников 10 и более человек.

По информации Госкомстата, по Киеву средняя заработная плата в январе по сравнению с декабрем 2010 года сократилась на 17,3% – до 3453 грн., по Киевской области – на 11,7%, до 2336 грн., по Севастополю – на 18,7%, до 2204 грн.

Самый низкий уровень средней заработной платы по итогам января зафиксирован в Тернопольской области – сокращение по сравнению с декабрем 2010 года на 21,6%, до 1610 грн., Черниговской – на 12,7%, до 1703 грн. и Волынской – на 13,7%, до 1722 грн.

В Украине, по предварительным данным, в январе-феврале 2011 года от приватизации государственного имущества поступило 34,8 млн. грн., что составляет 0,34% от задания, установленного Госбюджетом на этот год.

Об этом УНИАН сообщили в Фонде государственного имущества Украины.

Согласно сообщению, кроме того, поступления средств в Госбюджет от аренды государственного имущества составили 105,6 млн. грн. – 16% годового плана. За этот же период в Госбюджет поступило 42,6 млн. грн. дивидендов.

Правительство считает целесообразным предоставить компаниям, работающим в сфере высоких технологий, льготы по уплате налога на прибыль, налога на доходы физических лиц и единого социального взноса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Украины – министра социальной политики Сергея ТИГИПКО, об этом он заявил на заседании рабочей группы по подготовке законопроекта о создании благоприятных условий для развития высоких технологий при участии заинтересованных компаний и ведомств.

По словам участников рынка, в себестоимости IT-услуг 80% составляют расходы на оплату труда, и при сегодняшнем уровне налоговой нагрузки отрасль попросту не может развиваться. Компании, которые не имеют возможности нести такую налоговую нагрузку, или закрывают свой бизнес в Украине, или уклоняются от уплаты налогов, в результате чего бюджет страны недополучает доходы.

«Для того чтобы этого не допустить и сохранить интеллект в стране, необходимо стимулировать развитие ІТ-технологий, как это делается во всем мире», – отметил С.ТИГИПКО.

Кроме налоговых льгот, законопроектом также предлагается создание системы поддержки профильного образования.

Энергетика

НАК «Нафтогаз Украины» планирует в течение 1,5-2 лет выйти на IPO.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН в ходе второй ежегодной конференции «Украинский энергетический форум» сегодня в Киеве.

«Сегодня по «Нафтогазу» планируем выйти на цивилизованный уровень, то есть на IPO, чтобы можно было свободно покупать и продавать на свободном рынке», - сказал Е.БАКУЛИН.

При этом он добавил, что, «как правило, такая работа занимает 1,5-2 года».

«Нафтогаз Украины» в феврале импортировал около 6,3 млрд. куб. м российского газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН в ходе второй ежегодной конференции «Украинский энергетический форум» сегодня в Киеве.

При этом он добавил, что объем платежа за февральские поставки составит около 1,5 млрд. долл.

Российско-британская компания ТНК-ВР может принять решение об остановке Лисичанского нефтеперерабатывающего завода в Украине после 15 марта.

Об этом сообщил журналистам заместитель главного управляющего директора компании Максим БАРСКИЙ, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что до 15 марта решения не будет, так как будет продолжаться антидемпинговое расследование. Во вторник исполнительный директор компании Герман ХАН планирует встретиться с руководством Украины для обсуждения ситуации.

«Если не будет принято решение об импортных пошлинах, у нас не будет возможности конкурировать», – сказал М.БАРСКИЙ.

Сельское хозяйство

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК предупреждает, что закупленная в Китае гречкаха будет отличаться от той, к которой привыкли украинцы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал во время пресс-конференции в Тернополе. «Понятно, что эта гречка будет отличаться, но не потому что она кормовая, а потому что это другие сорта гречки. К тому же мы подходим к этому вопросу взвешенно и увидим по первой партии, воспримет ли наш потребитель эту продукцию. Потом будем делать выводы»», – сказал министр.

По его данным, представители Государственной зерновой компании уже заключили соглашение на поставки гречки из Китая, а лаборатории получили образцы для выяснения, есть ли в закупленной продукции ГМО.

«Я убежден, что нет, поскольку и Россия импортировала эту продукцию», – отметил министр.

При случае он отметил, что гречку Украина закупает в Китае не для того, чтобы покрыть ее дефицит, а чтобы уменьшить на нее цену на украинском рынке.

«Дефицита гречки у нас нет. Но когда начался ажиотаж, мы проанализировали уровень потребления этой продукции за последние 5 лет. И оказалось, что один человек в среднем потреблял 2 кг гречки в год, то есть выходило 90 тыс. т. Сегодня же мы за первое полугодие употребили 70 тыс. т. Почему? Из-за ажиотажа, потому что люди скупают впрок, действуя по принципу «как бы чего не случилось», – сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Кабинет министров Украины дополнил список потребностей, для осуществления которых могут отчуждаться земельные лесные участки, включив в него строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, определенных Государственной целевой программой подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Об этом говорится в распоряжении №153-р от 23 февраля т.г., размещенном на правительственном портале.

Согласно документу, в распоряжение «О некоторых вопросах распоряжения земельными лесными участками» (№610 от 10 апреля 2008 г.) вносятся изменения, в соответствии с которыми Министерству экологии и природных ресурсов, Министерству аграрной политики и продовольствия, Министерству обороны, Государственному агентству лесных ресурсов и Государственному агентству земельных ресурсов поручено прекратить принятие решений о предоставлении согласия на изъятие участков, их передачу в собственность и аренду со сменой целевого назначения, кроме случаев, когда при условии обоснования невозможности реализации альтернативных вариантов решения вопроса, участки изымаются и передаются в постоянное пользование и/или в аренду, среди прочего, для строительства, реконструкции и капремонта железнодорожных линий; создания и обеспечения функционирования объектов природно-заповедного фонда и производственно-социальных объектов, необходимых для ведения лесного хозяйства; размещения других объектов, изъятие и предоставление участков для которых осуществляется по решению Кабинета министров.

(УНИАН)