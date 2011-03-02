Ливия временно исключена из Совета ООН по правам человека

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за временное исключение Ливии из Совета ООН по правам человека.

Как сообщает Би-Би-Си, Генеральный секретарь ООН ПАН Ги Мун приветствовал такой шаг Генассамблеи.

Он сказал: "Мир говорит одним голосом. Мы требуем немедленно положить конец насилию в отношении гражданских лиц, а также призываем полностью уважать их фундаментальные права, включая свободу слова и право на мирные собрания. Я приветствую рекомендацию Совета по правам человека исключить Ливию до тех пор, пока там будет продолжаться насилие".

Исключению из Совета ООН по правам человека предшествовали санкции в отношении Ливии со стороны Совета безопасности ООН, Европейского Союза и США.