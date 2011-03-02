Европейский Совет проведет чрезвычайное заседание по Ливии
09:41, 02 марта 2011Разное
0
Брюссель. Президент Европейского Совета Герман Ван РОМПЕЙ созывает чрезвычайное заседание Европейского Совета.
Об этом говорится в его сообщении, переданном агентству УНИАН.
«В свете событий у южных соседей и, в частности, в Ливии, я решил созвать чрезвычайное заседание Европейского Совета», - заявил Г. Ван РОМПЕЙ.
Заседание состоится 11 марта в Брюсселе.
При этом Г. Ван РОМПЕЙ отметил, что на основе докладов Верховного представителя ЕС и Еврокомиссии о ситуации в Северной Африке и на Ближнем Востоке он планирует предоставить свои предложения относительно стратегических направлений реакции Евросоюза на развитие событий в регионе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter