Европейский Совет проведет чрезвычайное заседание по Ливии

Брюссель. Президент Европейского Совета Герман Ван РОМПЕЙ созывает чрезвычайное заседание Европейского Совета.

Об этом говорится в его сообщении, переданном агентству УНИАН.

«В свете событий у южных соседей и, в частности, в Ливии, я решил созвать чрезвычайное заседание Европейского Совета», - заявил Г. Ван РОМПЕЙ.

Заседание состоится 11 марта в Брюсселе.

При этом Г. Ван РОМПЕЙ отметил, что на основе докладов Верховного представителя ЕС и Еврокомиссии о ситуации в Северной Африке и на Ближнем Востоке он планирует предоставить свои предложения относительно стратегических направлений реакции Евросоюза на развитие событий в регионе.