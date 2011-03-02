Гидрометцентр не прогнозирует существенных последствий весеннего паводка

В этом году оснований для прогнозирования существенных осложнений в результате весеннего паводка и ледохода нет.

Как сообщает Правительственный портал, об этом начальник Украинского гидрометеорологического центра Николай КУЛЬБИДА заявил вчера во время брифинга по вопросам подготовки МЧС к весеннему паводку.

В Гидрометцентре отметили, что, в отличие от 2010 года, сейчас снежные запасы в целом по Украине значительно меньше, и находятся в пределах нормы. Именно нормы снежного покрова являются главным фактором в формировании весеннего паводка на реках.

„Учитывая снежные запасы и другие факторы, весеннего паводка выше нормы следует ожидать лишь на незначительных территориях Украины. Осложнения могут наблюдаться в Львовской, Волынской, Ривненской и Житомирской областях. Что касается Карпатского региона с повышенной паводковой опасностью, то здесь на процесс весеннего паводка могут повлиять другие природные факторы – такие как осадки”, – отметил Н.КУЛЬБИДА.

Как сообщил на брифинге директор Департамента управления спасательными силами МЧС Григорий МАРЧЕНКО, по поручению министра чрезвычайных ситуаций Виктора БАЛОГИ проведен расчет сил и средств на случай реагирования на чрезвычайные ситуации в результате возможного разлива рек. Он отметил, что более 21 тысячи бойцов МЧС и почти 1500 единиц техники находятся в состоянии повышенной готовности. МЧС осуществляет круглосуточный мониторинг ситуации относительно уровня воды в реках Украины и процесса весеннего паводка. Проведена подготовка к возможным осложнениям.

Кроме того, МЧС уже направило более 10 пиротехнических групп в регионы, где возможные ледовые заторы, для их ликвидации.