Одесситка признана лучшим изобретателем игр

В прошедший уикенд компания «МК 2.0» в Одессе определила лучших изобретателей игр и провела церемонию их награждения. Отбор проводился в течение двух предыдущих месяцев, всего участники из Украины и России представили на рассмотрение более сотни проектов. Победителем в категории «Лучшая концепция игры» стал игровой проект 21-летней одесситки Александры Клебащук «Звезда галактики». Еще 5 участников были отмечены особыми наградами

Данный конкурс – уникален, поскольку посвящен созданию не существовавших до этого игр. Он является логическим продолжением деятельности созданного недавно специального подразделения «Особое Конструкторское Бюро Игр», отбор в которое проходил 5 месяцев по специальной технологии. Из 30 кандидатов предложение работать в бюро получили только 7 человек. Перед Особым конструкторским бюро игр учредители и директоры поставили достойную цель – найти идею, которая начнет новую эпоху в истории игр и захватит сердца миллионов.

«В ОКБ Игр мы искали не маститых специалистов, а перспективную молодежь, не испорченную большим опытом создания игр. Компании нужны были талантливые и свободные от игровых стереотипов украинские «Эйхеры» и «Рубики», – заявила Татьяна Буданцова, заместитель директора и соучредитель «Медиа-Ключ 2.0».

Справка УНИАН.Компания «Медиа-Ключ» много лет специализируется на разработке и внедрении управленческих инноваций: создание бизнес-структур и развитие активов, управление изменениями и формирование команд «под заказ». Она известна как автор и воплотитель уникальных игровых проектов «Ключевые Фигуры», «Ключевые Команды», «Ключевой Резерв», «Ключевые инновации», «Отцы и дети».