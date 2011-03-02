Германия рассчитывает, что в этом году будет заключено соглашение об ассоциации Украины с ЕС

Германия рассчитывает, что в этом году будет заключено соглашение об ассоциации Украины в Европейском Союзе.

Об этом заявил вице-канцлер, министр иностранных дел Германии Гидо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ в интервью газете "День" (№37 от 2 марта).

"Решение, в какую сторону двигаться Украине, могут принимать лишь люди внутри страны. ЕС положил на стол привлекательное предложение: соглашение об ассоциации, включая всесторонний раздел о свободной торговле. Это могло бы придать украинской экономике толчок для роста. Поэтому я надеюсь, что еще в этом году будет заключено соглашение об ассоциации", - сказал Г.ВЕСТЕРВЕЛЛЕ.

Вице-канцлер ФРГ также опроверг мнение, что Германия в своей внешней политике прежде всего ориентируется на Россию, поскольку для нее в первую очередь важным является обеспечить стабильность поставки российского природного газа.

"Немецкая внешняя политика со времени основания Федеративной Республики опирается на два столба: европейская интеграция и трансатлантическая дружба. Европейский Союз и уважение к правам человека и признанию основных свобод - это история успеха и приоритет нашей политики. Потому считаю абсурдным утверждение, что немецкая политика определяется "российским газом". Германия и Европейский Союз преследуют последовательную политику диверсификации в энергетической области, чтобы повысить свою энергетическую безопасность", - подчеркнул министр.

По его словам, Германию объединяет с Россией стратегическое партнерство, которое выходит за пределы энергетических вопросов. "Это противоречило бы нашим коренным интересам, если бы свои отношения с Украиной мы подчиняли бы отношениям с какой-то другой страной. Мы - часть общего пространства безопасности и стабильности, за которую вместе несем ответственность. А это требует тесных и полных доверия взаимоотношений со всеми соседями", - объяснил Г.ВЕСТЕРВЕЛЛЕ.

В то же время вице-канцлер отказался комментировать информацию о том, что бывший Федеральный канцлер Германии Герхард ШРЕДЕР получает зарплату от российского премьер-министра Владимира ПУТИНА. «Что касается деятельности бывших Федеральных канцлеров Германии, так это их личное решение, которое я не комментирую», - отметил Г.ВЕСТЕРВЕЛЛЕ.

Как сообщал УНИАН, вице-канцлер, федеральный министр иностранных дел Германии Г.ВЕСТЕРВЕЛЛЕ находится 2-3 марта в Украине с официальным визитом.

Запланированы его переговоры с министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО, во время которых будут обсуждаться актуальные вопросы двусторонних отношений, европейской интеграции Украины, ситуация в странах Северной Африки и Ближнего Востока и сотрудничество в рамках международных организаций, в частности Совета Европы и ОБСЕ.