В Брюсселе начался очередной этап переговоров Украины и ЕС о зоне свободной торговли

В Брюсселе начался очередной этап переговоров Украины и Европейского Союза о зоне свободной торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил, открывая заседание Кабинета министров Украины, премьер-министр Николай АЗАРОВ.

«Сегодня в Брюсселе начался раунд переговоров с ЕС по соглашению о зоне свободной торговли», - сказал Н.АЗАРОВ.

По словам премьера, от Украины в переговорах принимает участие первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ.

Как сказал Н.АЗАРОВ, несколько предыдущих раундов переговоров с Евросоюзом прошли очень конструктивно и приблизили Украину к подписанию соглашения о зоне свободной торговли.

«Согласованы 9/10 вопросов, регулирующих соглашение о зоне свободной торговли. Однако те, которые остаются в дискуссии, имеют принципиальное значение для Украины», - отметил Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что Евросоюз фактически не дает возможности украинским аграриям выйти на европейский рынок, а также блокирует предоставление услуг по автоперевозкам. «Мы с таким асимметричным ограничением доступа на рынки не соглашаемся. Наши товары и услуги не должны быть в резервации. Соглашение за любую цену Украине не нужно. Мы осознаем, что зону свободной торговли с ЕС можно создать уже в текущем году, но для этого нужен конструктивный диалог», - отметил премьер-министр.

Справка УНИАН. Украина и Евросоюз в 2007 году начали переговоры относительно подписания Соглашении об ассоциации. В начале 2008 года стороны начали переговоры относительно соглашения о зоне свободной торговли, которое должно стать частью соглашения об ассоциации.