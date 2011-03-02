Iforum-2011 - на старте

Интернет-деятели Уанета 1 марта запустили подготовительную кампанию iForum`a-2011. Самая масштабная офлайн-конференция Уанета — Форум Интернет-деятелей традиционно пройдет 1 апреля 2011 года в Международном выставочном центре (г.Киев, Броварской пр-т, 15).

В прошлом году количество участников Форума Интернет-деятелей стало беспрецедентным для профильных оффлайн-мероприятий Уанета — более 2000. В этом году организаторы прогнозируют до 3500.

В рамках iForuma предусмотрено 4 потока: интернет-бизнес, интернет-реклама,технологии, социальные медиа.

Популярность iForuma - в широком спектре его возможностей, участники которого могут:

- приобрести знания о тонкостях интернет-продвижения для неофитов,

- найти партнеров по бизнесу

- привлечь инвесторов для стартапа

- развируализироваться — для сетевых знакомых.

iForum объединяет в себе и неформальную интернет-тусовку, и актуальную информацию от гуру украинского и российского Интернета, и феерическое действо от организаторов. Среди докладчиков — известные деятели Рунета – Антон Носик, Дмитрий Сатин, Сергей Петренко и др.

Кроме того, iForum – это место и время встречи «мастодонтов» отрасли: легендарных отцов-основателей Уанета, тех, кто стоял у истоков развития Сети в нашей стране.

Организаторами и идейными вдохновителями iForuma являются признанные деятели Уанета, представители наиболее значимых в украинском Интернете проектов и ресурсов. В оргкомитете iForuma – Алексей Мась (banner.kiev.ua), Александр Ольшанский (Imena.UA/MiroHost), Евгений Шевченко (UAMaster, ИМУ), Денис Довгополый (BayViewInnovations), Артур Оруджалиев (ain.ua), Алексей Гришин (ООО “Пэйлоджик”), Сергей Корж (Mail.UA), Роман Ильичев (GigaHost.ua), Сергей Полищук (UA-IX), Владимир Медушивский (Дэвид; Эволюшен Медиа Холдинг).

«Про iForum меня часто спрашивают, зачем я занимаюсь очевидно некоммерческими мероприятиями. В прошлом году после iForuma к членам оргкомитета в общей сложности подошли человек 100 со словами благодарности, причем почти все они говорили о большой ценности полученных знаний. Это и было для нас самой большой наградой за потраченное время», – отмечает один из организаторов мероприятия Александр Ольшанский.