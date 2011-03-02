Азаров поручил эвакуировать украинцев из Ливии и трудоустроить их

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил ряду министерств рассмотреть вопрос об эвакуации украинских граждан из Ливии морским путем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров Украины.

«Правительственной группе во главе с первым вице-премьер-министром (Андреем КЛЮЕВИМ – УНИАН) нужно продолжать работы и держать ситуацию на контроле, и в случае необходимости быть готовыми начать второй этап эвакуации. И использовать для этого не только воздушный путь, но и другие - в частности, морской», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр поручил Министерству иностранных дел, Министерству инфраструктуры, Министерству обороны проработать вопрос эвакуации граждан Украины из Ливии морским путем.

Н.АЗАРОВ также отметил, что завершился первый этап эвакуации украинских граждан из Северной Африки. Он поблагодарил другие государства, которые помогали эвакуировать украинских граждан.

Также премьер-министр поручил Министерству социальной политики и Министерству здравоохранения обеспечить трудоустройство украинских специалистов, которые вернулись из Ливии.

«Задачей Кабинета министров и местных властей является обеспечение квалифицированным специалистам, которые вернулись из Ливии, трудоустройства и социальной адаптации», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, по данным МИД, из Ливии на родину были эвакуированы 387 граждан Украины. На данное время в Ливии еще остаются 500-600 украинцев, которые по тем или другим причинам не желают возвращаться.

Украина направляла в Ливию четыре самолета для эвакуации своих граждан.

Также МИД Украины продолжает настойчиво убеждать украинских граждан покинуть территорию Ливии.